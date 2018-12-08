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Укргазбанк отримав 15 млн
евро торговельного...

Укргазбанк отримав 15 млн евро торговельного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24

Укргазбанк отримав 15 млн евро торговельного...

Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк отримав міжбанківський беззаставний кредит у розмірі 15 млн евро строком на 180 днів від провідного європейського банку.

Дивися повний текст Укргазбанк отримав 15 млн евро торговельного фінансування від європейського банку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24

Від якого банку?
bodia1406
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