RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:00

Банк специально издевается над клиентами, когда выведенный кешбек по карте всё время проводит по счету в 18:02, тогда как в льготном периоде надо погасить использованный кредитный лимит до 18:00?
Кто-нибудь знает, если погасить до 18:00 сумму меньше на сумму кешбека, а выведенный заранее кешбек проведется только в 18:02, то скажут, что условия льготного периода НЕ выполнены?
candidat
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 22:14

Re: Банк Глобус

Все нормально проведется, льготный период не потеряете. Хотя действительно странно, что кешбек так долго проводится по счету
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:19

Re: Банк Глобус

Отримав від банку повідомлення: ---"ми вирішили зробити справжній Кіберпонеділок та провести розпродаж валюти 💸
Заходь 1 грудня з 10:00 до 16:00 в розділ Обмін валют та купуй долари і євро за спеціальним курсом. Нагадуємо, що на початку місяця оновились ліміти, і ти маєш можливість по повній скористатись вигідною пропозицією 😎" Зайшов глянув курс здається був 42,37. Це при обміні онлайн на 50 т грн. Але при знятті з рахунку знімуть 1%. Тобто курс вийде десь 42,80. Гарний розпродаж валюти за найдорожчим курсом :) Або класти на депозит на 3 місяці. :(. Або я щось не зрозумів , або що вони там курять ?
Вован
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 03.09.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:47

  Вован написав:Отримав від банку повідомлення: ---"ми вирішили зробити справжній Кіберпонеділок та провести розпродаж валюти 💸
Заходь 1 грудня з 10:00 до 16:00 в розділ Обмін валют та купуй долари і євро за спеціальним курсом. Нагадуємо, що на початку місяця оновились ліміти, і ти маєш можливість по повній скористатись вигідною пропозицією 😎" Зайшов глянув курс здається був 42,37. Це при обміні онлайн на 50 т грн. Але при знятті з рахунку знімуть 1%. Тобто курс вийде десь 42,80. Гарний розпродаж валюти за найдорожчим курсом :) Або класти на депозит на 3 місяці. :(. Або я щось не зрозумів , або що вони там курять ?

Меньше, наверное, было. 42.37 сейчас в приложении светится. Курс, как курс. В Привате сейчас по 42.55 продают, а он себя позиционирует, как банк, где курсы самые низкие. По крайней мере тогда, когда объясняет почему синих долларов в нём не сыщешь :mrgreen:

Про 1% не понял. Безнальную валюту обычно покупают для безнального же использования. Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6234
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 03:17

  moveton написав:Меньше, наверное, было. 42.37 сейчас в приложении светится.

До копійки не пам'ятаю, але у понеділок курс не був якимось особливо цікавим. Просто хайпують.

  moveton написав:Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?

Майже. Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів. Хоча людина явно писала про ціну виходу у кеш, як єдиний критерій істинного курсу.
klug
 
Повідомлень: 8958
З нами з: 18.08.14
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 05:26

  klug написав:Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів

Вот это уже тут не помню. Только по евро и гривнам с Глобусом работал. Всё настолько запущено? Значит и правильно поступал 8)

  klug написав:Хоча людина явно писала про ціну виходу у кеш, як єдиний критерій істинного курсу.

Может быть, но странно так. Староверам, которым требуется купить кэш, покупка безнальной валюты где-то с середины 2023 года должна быть практически не интересна изначально. Вон, таблица mustbe давно уж позаброшена и если какие-то банки и обновляет, то случайно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6234
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 185186187188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 159, 160, 161
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1605 601467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 гру, 2025 23:51
moveton
Банк Кредит Дніпро 1 ... 38, 39, 40
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
390 187059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 гру, 2025 13:33
1finanсier
Райффайзен Банк 1 ... 288, 289, 290
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2892 1749688
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 гру, 2025 11:16
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.