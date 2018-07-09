RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
організацій України

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:54

А вы как оцениваете? По настроению или по погоде)?
rainbow_lg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:49

CreditUP откровенно занимаются прямым обманом и вымогательством. С 2016 года требуют якобы займ, который мы у них не брали. Обращались с заявлением на них в полицию - вывод досудебного расследования: мошенничество и подделка документов (паспорт жены с фото другого человека). В офис к ним попасть нельзя, вам просто никто не откроет. Всю информацию отправили им письмами - но они, не обращая ни что внимания, просто продолжают вымогать деньги. Теперь суд.
vv2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:09

та ладно вам, все МФО нарушают конституцию и законодательство Украины! я не понимаю как вобще можнл делать им рейтинг? Да еще и пиарить здесь??? Положительные коментарии пишут только менеджеры этих компаний))) да вы же шарашкины конторы!!! когда же вас позакрывают то?
levan_m46
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:44

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

levan_m46 написав:та ладно вам, все МФО нарушают конституцию и законодательство Украины! я не понимаю как вобще можнл делать им рейтинг? Да еще и пиарить здесь??? Положительные коментарии пишут только менеджеры этих компаний))) да вы же шарашкины конторы!!! когда же вас позакрывают то?
А просветите, какую именно статью Конституции они нарушают и какое законодательство?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26801
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 6377 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты? 1, 2
D2 » Пон 09 лип, 2018 12:36
13 4281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 14:56
Cutulu
Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
D2 » П'ят 27 бер, 2020 14:30
8 2213
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 16:50
roshkova_maya
Finance.ua: Как купить ОВГЗ через Приват24
D2 » Пон 23 бер, 2020 19:01
3 1315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 13:57
intrastranger

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.