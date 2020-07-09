С математикой плохо. На их главной странице написано 1,65% в день, а в паспорте потребительского кредита — 602,25%...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:02
Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
С математикой плохо. На их главной странице написано 1,65% в день, а в паспорте потребительского кредита — 602,25%...
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:28
Согласна, лучше не связываться. Люди отдают им свои личные данные, фото паспорта и даже если кредит погашен полностью, это не значит, что ты не появишся в списке должников
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:58
Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
Судя по отзывам - даже если вовремя погасить как тело кредита так и проценты всё равно нет гарантии что к тебе не придут требовать ещё что-то платить.
А есть какие-то МФОшки что:
- Договора заключают только по цифровой подписи?
- По факту выплаты выдают цифровой сертификат что имеет реальную хотябы юридическую силу?
- Гарантируют вмешательство в действия своих коллекторов по предъявлению сертификата?
Как вообще МФОшки подтверждают что ты им таки ничего больше не должен?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:40
Вы можете запросить у МФО письмо с печатью о том, что задолженность по такому-то кредитному договору полностью погашена и попросить, чтобы они выслали этот документ на почту.
В нашем рейтинге мы также учитывали критерий - погашение (есть МФО с личным кабинетом профиля пользователя на сайте, где Вы можете посмотреть необходимую информацию о долге).
С ув. Ирина
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:18
МФО СЛОН самая нормальная из всего списка, так как они не полноценные МФО, а полу банковский кредит - полу МФО. У них процент выше банковского, но на порядок ниже МФОшного
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:45
Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
Досить піарити шарашкину контору.
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