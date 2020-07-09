RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових
організацій України

Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:02

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

  KULANDALE написав:Считал, получается где то 200%, в сравнении с 750% в МФО.
С математикой плохо. На их главной странице написано 1,65% в день, а в паспорте потребительского кредита — 602,25%...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 08.03.18
Подякував: 159 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:28

Согласна, лучше не связываться. Люди отдают им свои личные данные, фото паспорта и даже если кредит погашен полностью, это не значит, что ты не появишся в списке должников
Olga_Scr
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:58

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Судя по отзывам - даже если вовремя погасить как тело кредита так и проценты всё равно нет гарантии что к тебе не придут требовать ещё что-то платить.
А есть какие-то МФОшки что:
- Договора заключают только по цифровой подписи?
- По факту выплаты выдают цифровой сертификат что имеет реальную хотябы юридическую силу?
- Гарантируют вмешательство в действия своих коллекторов по предъявлению сертификата?

Как вообще МФОшки подтверждают что ты им таки ничего больше не должен?
sovaalexandr
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:40

  sovaalexandr написав:Судя по отзывам - даже если вовремя погасить как тело кредита так и проценты всё равно нет гарантии что к тебе не придут требовать ещё что-то платить.
А есть какие-то МФОшки что:
- Договора заключают только по цифровой подписи?
- По факту выплаты выдают цифровой сертификат что имеет реальную хотябы юридическую силу?
- Гарантируют вмешательство в действия своих коллекторов по предъявлению сертификата?

Как вообще МФОшки подтверждают что ты им таки ничего больше не должен?


Вы можете запросить у МФО письмо с печатью о том, что задолженность по такому-то кредитному договору полностью погашена и попросить, чтобы они выслали этот документ на почту.
В нашем рейтинге мы также учитывали критерий - погашение (есть МФО с личным кабинетом профиля пользователя на сайте, где Вы можете посмотреть необходимую информацию о долге).

С ув. Ирина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1933
З нами з: 14.09.13
Подякував: 362 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:18

МФО СЛОН самая нормальная из всего списка, так как они не полноценные МФО, а полу банковский кредит - полу МФО. У них процент выше банковского, но на порядок ниже МФОшного
KULANDALE
 
Повідомлень: 143
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:45

Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України

KULANDALE написав:МФО СЛОН самая нормальная из всего списка, так как они не полноценные МФО, а полу банковский кредит - полу МФО. У них процент выше банковского, но на порядок ниже МФОшного
Досить піарити шарашкину контору.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 175
З нами з: 26.01.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Что такое кредитные каникулы
D2 » Чет 16 лип, 2020 17:00
2 154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 19:35
ohrimenkodima150
Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту? 1, 2, 3
D2 » П'ят 27 бер, 2020 14:30
29 8486
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 14:13
mayson14
Finance.ua: Автокредит в Украине: где, как, сколько?
D2 » Чет 09 лип, 2020 16:51
0 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 16:51
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17206)
20.07.2020 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.