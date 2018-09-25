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Нерухомість у Трускавці
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:29
ПРОДАЖ НЕРУХОМОГО МАЙНА! Продається нова будівля м.Трускавець (комерційного призначення, можлива зміна під житлову, можливе перепланування). ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ І ПРОЖИВАННЯ. Деталі продажу за номером телефону 0981565221
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moyvibor977
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