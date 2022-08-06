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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:51

  Бетон написав:печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком

Тоді вже краще варшавський)
Польща на таку ціну не тягне аж ніяк - це ціна околиць Мілана)
cherchiltank
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