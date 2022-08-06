akurt написав:

cherchiltank написав: Це питання на яке ніхто не може відповісти)

Мабуть щоб працювати не аніматором в отелі а стояти в лоббі за компʼютером - ну і шаурму можна продавати) Це питання на яке ніхто не може відповісти)Мабуть щоб працювати не аніматором в отелі а стояти в лоббі за компʼютером - ну і шаурму можна продавати)

Примітивне містечкове мислення.Наші люди за останні 2 роки створили тільки в Анталії близько 200 нових підприємств та фірм.Займаються різними речами - навіть будівництвом великих ЖК у співдружності з європейським забудовниками та - наприклад - СТО для обслуговування авто відомих брендів.То у вас в КСП нічого не відбувається.Тут народ заїхав грошовитий та з підприємницькими завдатками.Робота в готелі в анімації - цікава по-своєму.Це для тих, хто не вміє красти шалені гроші на будівництві Киівського метро.І тут ви теж не в курсі подій.У величезний парк розваг «The Land of the Legends” зʼїхалося дуже багато українських фахівців - наприклад - з акробатики та яскравих шоу.Я з деякими спілкувався: працювали і в Канаді, і в США, і в Європі. Спробуй ще влаштуватися. Артистом бути важко, треба ж щось вміти робити а не тільки дурниці на форумах писати, але цікава та творча. Гадаю і платять добре.Допомагаю одній українській родині в юридичних питаннях - я їх знав по Львову - так в них взагалі творча робота: розробляє хлопець разом із жінкою яскраві незвичні костюми для шоу на замовлення готелів.Зараз набирають працівників з числа українців на пошиття та виготовлення.А ви коли відʼїжджаєте в омріяну Італію?Ми вже заморилися чекати…