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Хомякоид, ответил в личку. Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала? Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки. Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления
Бетон написав:Хомякоид, ответил в личку. Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала? Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки. Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления
Спасибо. Да тут зимой если дней пять до пяти мороза в год случаеться, то проздник. Даже лужи не замерзают. Если решусь то отпишусь.
Пан Хомякоїд! Може пригодиться інформація. Років 20 тому знайомий згадав раптом, що він єврей та виїхав у Німеччину. Шукав житло по кишені - нічого не знайшов гарного, та змушений був взяти квартиру в зовсім занедбаному будинку в Берліні - будинок прямо на лінії колишньої "Берлінсьої стіни". Будинок з червоної цегли невідомо коли побудований, але вся квартира була в дуже поганому стані. Він не побоявся купив її - зробив повний капітальний ремонт і тепер має квартиру ледь не з видом на Шпреє. Десь з місяць тому я його поздоровляв з Днем народження - так там і мешкає. Не побоявся.
Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний? Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%. https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w Prądnik Biały: середня ціна за метр 12 130 зл. +2,2% з початку року. Хоч пам'ятаю взимку яблука були десь по 4, а зараз по 4,50. +12,5%. Тому у яблучному еквіваленті подешевшало. Тобі зарплату яблуками виплачують?
Вкину обом. Ціна річної давнини. Дивився в тому самому блоці рік тому дзеркальне планування, стан квартири аналогічний - ремонт від девелопера і меблі дешман. Але… Перший перегляд і умова пшедвстемча підписана, я був другим, нікуди не пішов))) https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszka ... ie-ID4vTHd
Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний? Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%. https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w Prądnik Biały: середня ціна за метр 12 130 зл. +2,2% з початку року. Хоч пам'ятаю взимку яблука були десь по 4, а зараз по 4,50. +12,5%. Тому у яблучному еквіваленті подешевшало. Тобі зарплату яблуками виплачують?
Вкину обом. Ціна річної давнини. Дивився в тому самому блоці рік тому дзеркальне планування, стан квартири аналогічний - ремонт від девелопера і меблі дешман. Але… Перший перегляд і умова пшедвстемча підписана, я був другим, нікуди не пішов))) https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszka ... ie-ID4vTHd
Цікаво що було з цією квартирою з 2021 року по 2025? Невже в засолі була? Як на 11 км. від центру ціна виглядає завищеною (хоча комурка + паркомісце входить в ціну).
Бетон написав:Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш. В Києві різко перехотілось
Ужгород/Мукачево - якщо периферія в Україні та в безпечній локації. Більше навіть Мукачево, бо Ужгород вже сильно перегрітий новобудами на мою думку. Я сам подумую на цим варіантом, дуже перспективне місце між центральним парком, інтуристом, сквером і стадіоном: https://lun.ua/uk/new/uz/mukachevo-olek ... novycha-st Дорогувато, але локація для життя