RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:42

  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли

Отопление кондиционером? Заранее сочувствую
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 18.10.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли

Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

Що заважає купити теплі килимки, настінні керамічні радіатори? Тариф на електрику співставний з українським.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1050105110521053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25326 17103430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лип, 2025 16:26
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1050, 1051, 1052
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10517 6520226
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лип, 2025 21:24
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 387974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9151)
15.07.2025 18:11
ПУМБ (6612)
15.07.2025 17:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.