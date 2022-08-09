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Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:52
Стосовно Одеси, не бачу реальної загрози спаду цін.
Ринок знаходиться в стадії заморозки, точніше напівзаморозки.
Адже зараз є продаж вторинного житла та в меншій кількості відновився продаж новобудов.
Якщо дивитися на ціни будівельних материалів, знижчення цін не буде. Адже ціни на бетон, арматуру та інші матеріали дорожчають по всьому світу. Навіть в Туреччині, де інфляція і без війни вище 70% за останній рік, а ціни на нерухомість вирослі в 2,5 рази. Дорожчають будівельні матеріали, відповідно собівартість будування.
Зараз в Одесі набагаються розкачати ринок та змусити власників продавати своє житло нижче, ніж воно є. Скупляють вторинне житло ліше за зниженою вартістю, адже зараз можна пограти на страху людей. Проте інвестори, в яких більше 1 квартири, утримують спад ринку. Вони зараз не продають свою нерухомість. Оренда житла в попиті. Хоча ціни впали на 20-50%, точніше їх знижують самі ріелтори, не дивлячись на те, що є попит. Одеса більш лояльна ніж Західна Україна в цьому питанні.
Одже, буд.матеріали виросли в вартості, оренда житла продовжує працювати, в меншій кількості, але проходять угоди по первинному житлу у розстрочку. Зупинився лише один вектор в цьому ланцюжку - перепродаж нерухомості. Та не варто забувати, що тут активно грають вже більш крупні інвестори. Розумні зараз не продають. Є програма держави про відбудування. Багато українців закордоном мають змогу працювати, в багатьох є можливість працювати онлайн. Основна мета в цей період - зберегти та перечекати.
Також позитивним є нова програма кредитування житла під 3% для деяких професій.
Адже зараз навмисно знижують ціни.
Наша країна йде в Європу, подивіться які ціни в Європі та чи в кожного є можливість купити житло.
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elvirakirilenko90
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:41
elvirakirilenko90 написав:
Є програма держави про відбудування. Основна мета в цей період - зберегти та перечекати.
Ага,віримо.
Шо чекати зберігаючи- знецінення,інфляції?
Нє,нам такой хоккей не треба.Гроші мають працювати
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Мизантрóп
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:49
Мизантрóп написав: elvirakirilenko90 написав:
Є програма держави про відбудування. Основна мета в цей період - зберегти та перечекати.
Ага,віримо.
Шо чекати зберігаючи- знецінення,інфляції?
Нє,нам такой хоккей не треба.Гроші мають працювати
До ресі в Одесі можна взяти щось зовсім не дорого.
Тис. за 20-25.
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Хомякоид
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:14
Хомякоид так,моніторив дачку у моря.Навіть за 10к -суто "одеський двір"))
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Мизантрóп
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:45
Мизантрóп написав:Хомякоид
так,моніторив дачку у моря.Навіть за 10к -суто "одеський двір"))
у моря всегда дорого, село светлое 5км от моря - в 3р дешевле
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vitaliian
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Додано: Сер 10 сер, 2022 11:33
elvirakirilenko90 написав:
Стосовно Одеси, не бачу реальної загрози спаду цін.
Ринок знаходиться в стадії заморозки, точніше напівзаморозки.
Адже зараз є продаж вторинного житла та в меншій кількості відновився продаж новобудов.
Снижение цен на недвижимость в Одессе уже идет полным ходом. И чем дальше, тем это снижение будет сильнее.
Желающих продать в разы больше желающих купить. Особенно это касается дорогой недвижимости в Одессе (а там этой недвижимости как раз большинство).
Касательно новостроя - будет полная остановка строек застройщиками, до понимания дальнейшей ситуации в стране.
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Victor8
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Додано: Сер 10 сер, 2022 13:45
Victor8 написав: elvirakirilenko90 написав:
Стосовно Одеси, не бачу реальної загрози спаду цін.
Ринок знаходиться в стадії заморозки, точніше напівзаморозки.
Адже зараз є продаж вторинного житла та в меншій кількості відновився продаж новобудов.
Снижение цен на недвижимость в Одессе уже идет полным ходом. И чем дальше, тем это снижение будет сильнее.
Желающих продать в разы больше желающих купить. Особенно это касается дорогой недвижимости в Одессе (а там этой недвижимости как раз большинство).
Касательно новостроя - будет полная остановка строек застройщиками, до понимания дальнейшей ситуации в стране.
Троюродный брат уже с десяток лет прорабствовал в Одессе. С началом войны немного пожил у меня, искал подобную работу во Львове, сейчас поехал домой под Винницу. Грит в Одессе делать нефиг.
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Bolt
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