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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:42

  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли

Отопление кондиционером? Заранее сочувствую
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли

Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

Що заважає купити теплі килимки, настінні керамічні радіатори? Тариф на електрику співставний з українським.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:50

  Hotab написав:Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.

Теоретик детектед) От прямо зараз сиджу зі знайомою з Неаполя. Каже «ну впринципі не холодно, але газові конвектори збираємось ставити») Собі збираюсь купити пару килимків з електропідігрівом і в спальню uden s почепити.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:52

gonchik74
Варіантів насправді повно. І вказані вами (керамічні на стіну під вікно , здається там вікно не зовсім в підлогу, трохи є місця), і уфо. Хоча я особисто в Херсоні жив якийсь час на зйомній, де був конд і електро батареї. Так лише при мінусах, яких в Монтенегро не буває, я вмикав батареї. Конда мені вистачало.
Причому я так памʼятаю там було щось недороге не інверторне. А тут 3 сучасні інверторні, які відмінно вміють добувати тепло з повітря +5..10 град
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:15

  Hotab написав:Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.

Это теплее, чем в Афинах? А то мне в феврале двух кондиционеров на полной мощности не хватало, пришлось утюг под стол ставить.
Это не говоря об удовольствии спать под мини-циклофазотроном.
А годы уже не те.
Но, я сказал "заранее". Первые несколько лет будет нормально. Наверно.
Кстати, что не так с мазутом? Вон, Кипр целиком на мазуте сидит, а у них вроде тоже мандарины растут.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:02

anduzenko
А то мне в феврале двух кондиционеров на полной мощности не хватало, пришлось утюг под стол ставить.


Співчуваю. Може це справді старість. Пояс з собачої шерсті пробуйте.
Кстати, что не так с мазутом?


Абсолютно все так. Як треба котел - то треба. Ставте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:30

  anduzenko написав:Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

Співчувати немає чого, тому що НЕ враховуєте різний клімат в різних країнах.
Ось мій досвід 7-и річного проживання в Анталії - в мене в 2-к квартирі встановлено 2 кондиціонери від LG:
- в грудні-січні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. СНІГУ НІКОЛИ НЕ БУВАЄ. Морозу також (якщо не враховувати за останні 20 років в Анталії 2(два) кумедні випадки, коли якісь сніжинки обережно пролітали та зникали ще до землі).
- зазвичай в цей період температура повітря вдень +16, сонячно. В грудні до +24. Сонячно.
- кондиціонер в головній кімнаті включаємо зранку на 2-3 години.
- кондиціонер в спальні включаємо ввечері - перед відходом до сну - заздалегідь - десь на 2 години.
- стіни квартири та вікна виходять на південний захід - сонце весь день прогріває квартиру так, що відкриваєш двері та вікна.
- поверх 3 (за "нашою" нумерацією поверх 4).

Таким чином за моїм власними досвідом я не встановлював в себе двоконтурний котел та НЕ було потреби використовувати будь-який інший метод опалення квартири.
Кіра того: на даху будинка встановлено сонячні панелі для отримання гарячої води - навіть в січні-лютому достатньо того, щоби сонце було хоча б 1 годину (1 годину!!!!) на добу - маєте гарячу воду.
Звісно, для підстарховки встановлено бойлер (переключаємось, якщо хмарна погода продовжувалася 2 - 3 доби)
Так що я аргументовано вважаю, що за певних обставин в певних кліматичних умовах кондиціонери спліт-системи - то найкращий вибір.
akurt
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