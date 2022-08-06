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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:42

  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли

Отопление кондиционером? Заранее сочувствую
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли

Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

Що заважає купити теплі килимки, настінні керамічні радіатори? Тариф на електрику співставний з українським.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:50

  Hotab написав:Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.

Теоретик детектед) От прямо зараз сиджу зі знайомою з Неаполя. Каже «ну впринципі не холодно, але газові конвектори збираємось ставити») Собі збираюсь купити пару килимків з електропідігрівом і в спальню uden s почепити.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:52

gonchik74
Варіантів насправді повно. І вказані вами (керамічні на стіну під вікно , здається там вікно не зовсім в підлогу, трохи є місця), і уфо. Хоча я особисто в Херсоні жив якийсь час на зйомній, де був конд і електро батареї. Так лише при мінусах, яких в Монтенегро не буває, я вмикав батареї. Конда мені вистачало.
Причому я так памʼятаю там було щось недороге не інверторне. А тут 3 сучасні інверторні, які відмінно вміють добувати тепло з повітря +5..10 град
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:15

  Hotab написав:Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.

Это теплее, чем в Афинах? А то мне в феврале двух кондиционеров на полной мощности не хватало, пришлось утюг под стол ставить.
Это не говоря об удовольствии спать под мини-циклофазотроном.
А годы уже не те.
Но, я сказал "заранее". Первые несколько лет будет нормально. Наверно.
Кстати, что не так с мазутом? Вон, Кипр целиком на мазуте сидит, а у них вроде тоже мандарины растут.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:02

anduzenko
А то мне в феврале двух кондиционеров на полной мощности не хватало, пришлось утюг под стол ставить.


Співчуваю. Може це справді старість. Пояс з собачої шерсті пробуйте.
Кстати, что не так с мазутом?


Абсолютно все так. Як треба котел - то треба. Ставте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:30

  anduzenko написав:Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

Співчувати немає чого, тому що НЕ враховуєте різний клімат в різних країнах.
Ось мій досвід 7-и річного проживання в Анталії - в мене в 2-к квартирі встановлено 2 кондиціонери від LG:
- в грудні-січні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. СНІГУ НІКОЛИ НЕ БУВАЄ. Морозу також (якщо не враховувати за останні 20 років в Анталії 2 (два) кумедні випадки, коли якісь сніжинки обережно пролітали та зникали ще до землі).
- зазвичай в цей період температура повітря вдень +16, сонячно. В грудні до +24. Сонячно.
- кондиціонер в головній кімнаті включаємо зранку на 2-3 години.
- кондиціонер в спальні включаємо ввечері - перед відходом до сну - заздалегідь - десь на 2 години.
- стіни квартири та вікна виходять на південний захід - сонце весь день прогріває квартиру так, що відкриваєш двері та вікна.
- поверх 3 (за "нашою" нумерацією поверх 4).

Таким чином за моїм власними досвідом я не встановлював в себе двоконтурний котел та НЕ було потреби використовувати будь-який інший метод опалення квартири.
Крім того: на даху будинка встановлено сонячні панелі для отримання гарячої води - навіть в січні-лютому достатньо того, щоби сонце було хоча б 1 годину (1 годину!!!!) на добу - маєте гарячу воду.
Звісно, для підстарховки встановлено бойлер (переключаємось, якщо хмарна погода продовжувалася 2 - 3 доби)
Так що я аргументовано вважаю, що за певних обставин в певних кліматичних умовах кондиціонери спліт-системи - то найкращий вибір.

P.S. Зауважу також, що Забудовником за проєктом зроблено все, щоби за бажанням мешканця підключити двоконтурний газовий котел, зроблено розводку труб для радіаторів опалення (достатньо викрутити заглушки та прикріпити батареї), також все зроблено для подачі гарячої води від котла на кухню та в душову, зроблено виводи на балкон для встановлення газового котла. Газова труба підходить безпосередньо до дверей квартири. Термін встановлення - 1 робочий день. Витрати разом з матеріалами (труби та радіатори), роботою та двоконтурним котлом орієнтовно 1 400 євро. Дехто із сусідів встановив. Я не встановлював, бо не було реальної потреби.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:27

akurt
Насправді тут не 12-річні діти і всі мають досвід життя і в різних широтах України, і за кордоном, і навіть на широті Києва, але без опалення аж до грудня включно (з різних причин).
Оце менторсько-звєрхнє «ви ще побачите, згадаєте мене» , воно ні до чого.
Hotab
 
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