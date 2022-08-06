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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лип, 2025 06:13
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Не слежу за веткой, но краем уха слышал что Турецкий РЖН начал остывать. Это правда?
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:05
Я теж не слідкую за турецьким РЖН бо більше року не мешкаю в Туреччині.
З того, що чую від друзів в Анталії, то наступне:
- значно зріс попит на оренду квартир і відповідно ціни.
- збільшилася кількість українців, які прибувають в Туреччину і хочуть орендувати житло на 2-4 місяці. Орієнтир цін від 400$.
- ціна на нерухомість спочатку стабілізувалася, потім пішла потихеньку в гору. Останній реальний факт, про який знаю: купівля нашими киянами за 100 000$ квартири 1+1 в не дуже гарному мікрорайоні Sarisu. Гроші переводили з Києва через крипту, комісія була здається 2%. Комісія рієлтору - турок - 2%.
Слід врахувати, що реально така купівля не призводить до отримання Виду на проживання (вимога: мінімальна кадастрова вартість 200 000$ та розташування у так званому «відкритому для поселення іноземців мікрорайоні»). Ось ті кияни все те порушили, зараз шукають ходи/виходи, але їх немає. Раніше я їх попереджав про такий факт: погоджувалися жити по безвізовому режиму (90 днів в кожні 180 днів), але після останніх подій в Києві почали шукати можливість отримати ВНП.
Сьогодні вийде звіт інституту статистики Туреччини про інвестиції іноземців за червень. Спробую пізніше сьогодні дати тези.
Можна самостійно подивитися ситуацію з цінами на сайті sahibinden. Це аналог нашого ОЛХ.
Там ж англомовна версія. Вхід після нескладної реєстрації.
Спробуйте, там ж система фільтрів та зручний пошук. Для отримання точного результату виставляйте: квартира (daire), Antalya, район скажімо Hurma, будинки не старші 4 років, поверх не «0». Побачите ціни.
Я сам планую бути в Анталії в кінці жовтня.
Квартира моя стоїть закритою під наглядом голови ОСББ. В оренду не здаю: можливо в вересні традиційно заїдуть на декілька тижнів свати.
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А шо Hurma відповідає умові -- "відкритому для поселення іноземців мікрорайоні"? Я думаю, що укру треба шукати в Кепезі десь біля зоопарку, у Сур'япі:
SURYAPI SUR CADDE TAPULU SIFIR 1+1 69m² DAİRE CADDE BAKAN
#1259133346
Fiyat: 2.500.000 TL
... і таки мухлювати з ВНЖ ((
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:28
Я вказав той мікрорайон "Hurma" - він ЗАКРИТИЙ для поселення іноземців - тому що раніше він мав умовний статус "оптимальний за співвідношенням "Ціна-якість-море".
Тобто можна отримати якісь реальні СЕРЕДНІ ціни по Анталії чисто для оцінки ситуації та як відповідь на питання airmax78.
Мікрорайон Kepez - відкритий але він найгірший за параметрами "ЛЛЛ". Тобто не дасть реальну картинку. Хоча вказана ціна може бути. Але "знову за рибу гроші": отримати ВНП при такій купівлі неможливо.
Якщо говорити точніше, то:
- купівля квартири в Анталії зараз - після каскаду заходів Уряду Туреччини з метою прикрити засилля іноземців - всі заходи спрацювали! - фактично не має сенсу. Можливість отримати Вид на проживання значно звужена. Можна купити без проблем і по нормальній ціні - тільки діл того, щоби власник/інвестор жили за режимом 90 днів в кожні 180 днів.
- купівля квартири в Анталії зараз МАЄ сенс, якщо купувати квартири дорогі в "дорогих" ВІДКРИТИХ мікрорайонах. Є такі - не обов"язково близько до моря (орієнтовно 3 км до моря).
Якщо панове почитають вчорашній допис одного народного депутата - назву тільки ініціали - щоби не рекламувати - в Фейсбук - "Б.Б." - то він там стверджує, що саме в ці дні чиновники і не тільки вивозять з України гроші мішками, валізами та коробками (навіть описує технологію), та купують квартири саме в Туреччині. Повторю: він стверджує, не я - що саме в Туреччині.
Це мабуть реально, якщо: а) купувати гарну квартиру у відкритому престижному мікрорайоні; б) ціна квартири за Кадастровою оіцнкою більше за 200 000 доларів.
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:48
Інвестиції в нерухомість Туреччини: підсумки червня 2025
Чесно кажучі, мене це питання давно вже ніяк не обходить, але вже треба "тримати планку"...
1. Загальна ситуація по країні: пожвавлення по відношенню до червня 2024 та червня 2023: продажі житла по всій Туреччині зросли на 35,8% у червні 2025 порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 107 723 квартир. Містами з найбільшою кількістю продажів будинків були Стамбул (17 656), Анкара (9 428) та Ізмір (5 987).
2. Інвестиції іноземців: У червні було здійснено 1 565 продажів житла іноземцям. Продаж житла іноземцям у червні зріс на 8,7% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Продаж житла іноземцям становив 1,5% від загального обсягу продажів житла у червні. Містами з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям були Анталія – 603, Стамбул – 521 та Мерсін – 128.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Тут сенсація, яка вже не сприймається як сенсація: українські інвестори вийшли - здається - ВПЕРШЕ за весь час спостережень - на ДРУГЕ місце!
Джерело:
P.S. Буде час спробую зробити огляд цін - самому цікаво: моя квартира 1+1 в Анталії як була моєю особистою власністю так і є - вона під наглядом голови ОСББ. Витрати на утримання близько 15 євро на місяць. Їсти просить - але не сильно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 лип, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лип, 2025 18:37
Додано: Чет 17 лип, 2025 18:46
Додано: Чет 17 лип, 2025 21:53
Нерухомість в Анталії: огляд цін
Чисто для цікавості, що там з цінами, здійснив пошук на сайті оголошень sahibinden - це аналог нашого сайта ОЛХ.
В якості орієнтиру - оптимальний за співвідношенням ціна/якість/віддаленість від Середземного моря мікрорайон Hurma, де розташована в дуже пристойному будинку моя квартира 1+1, куплена мною у вересні 2017 року за 49 500 доларів США. Площа 55 кв.м. Поверх 3 (за нашою градацією поверх 4), вид з вікон на Таврські гори, до моря 1800 м. Тому дивлюсь квартири, які розташовані НЕ на "нульовому" (за нашою градацією "перший" поверх - такі квартири зазвичай міняться нижче).
Всі квартири в Туреччині - здаються "під ключ" з повним дизайнерським ремонтом.
Меблі частково: в кухні та в прихожій. Побутова техніка: варочна поверхня, духова шафа, витяжка.
Кондиціонери спліт-системи не завжди: треба дивитися. Плавальний басейн для мешканців - завжди. Підземний паркінг - не завжди, але на по будинковій території - завжди.
1. Критерій пошуку: НОВІ.
Сайт дає 26 варіантів з діапазоном цін від 4 750 000 лір до 5 950 000 лір.
Цікаво, що зараз практично 1 ліра=1 гривня, так що якщо не сильно придиратися до точності цифр, то ціни практично в гривнях (1 долар=40,26 ліри).
Сама дорога квартира: 5 950 00 лір або 147 790 доларів. Хм... Не дешево...
Але варіант реально існуючий та виглядає за фото привабливо реально.
Найдешевша: 4 750 000 лір або 120 000 доларів. Теж виглядаю досить привабливо. Треба мацати.
За цінами виходить - на рівні цін на квартири у Львові (з ремонтом).
2. Критерій пошуку: квартири віком будинка 3 роки. Це може бути продаж інвестором, який вхопив квартиру на піку ціни в 2022 році та зараз продає.
Несподіванка: Сайт дає всього 3 варіанти з ціною від 4 150 000 до 5 500 000 лір/гривень (орієнтовно 103 000-135 000 доларів).
Сама дешева: видно, що жили, квартира з меблями і досить охайна.
Сама дорога: охайна, площа 60. Здивований я що так мало пропозицій.
3. Критерій пошуку - найбільш цікавий для мене, як інвестора 2017 року.
37 варіантів. Розбіг цін: від 3 900 000 лір до 5 450 000 лір. Найчастіше зустрічається ціна в 4 800 000 лір або 119 000 доларів. Ну, непогано... Я чув що ціни на мою квартиру піднялися до 100 000 доларів, а тепер бачу, що вже орієнтиром може бути не менше 110 000 доларів (інвестиція в 49 500 доларів).
В моєму будинку нічого не продається, а навпроти по вулиці дві пропозиції по 5 250 000 лір - 5 500 000 лір. Там навпроти є будинок 2018 року в такому "дорогому ситилІ" колони балкони з візерунками - в якомусь смислі "сталінський ампір" на сучасний лад. Ну ось, 130 000 доларів... Прекрасно...
4. Критерій пошуку - квартири Преміум класу від Забудовника OzPinarLar - це із серії "Престижно".
Скажу по секрету - якщо наші чиновники, де і ховаються то саме там. Квартири 2+1 про 100 кв. м, квартири 3+1 та 4+1 можуть бути до 160-180 кв.м. Все створено для українського чиновника: мікрорайоін відкритий, ціна точно більша за 200 000 доларів. Підземний паркінг, з якого ліфт відразу на поверх. Такі квартири були інвестицією двох моїх приятелів в 2021 році - на етапі поверх 3 та 4 - вкладення в 170 000 доларів. привели до профіту при продажу в 200 000 доларів і не менше - подивлюся з цікавості зараз.
Ось що сайт дає:
Ха! Є 4 варіанти - ціна стабільна на всі 4: імідж є імідж, 13 500 000 лір або 335 000 доларів США.
Класика: хто не продав в кінці 2023 - на початку 2024 року за 375 000...400 000 доларів - той намагається продати зараз за 335 000 - але зараз...
Ось при купівлі такої квартири Вид на проживання МОЖНА отримати!
Нагадаю, я не мешкаю в Туреччині з середини липня 2024 року - огляд зробив просто із цікавості.
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