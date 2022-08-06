Додано: Нед 27 лип, 2025 11:40

Читав.Написано «живенько».Зауваження: термін «Москва на Середземному морі» придуманий автором статті. На практиці не існує.Правдою є статистика того, що громадяни країни, яка є рідним братом України, займають передові позиції з туризму. А на другому місці - німці. Раніше на другому-третьому місці були українці.Читаючи, слід не забувати, що всі згадані росіяни знаходяться в «резерваціях», тобто в готелях.Саме там пʼють без міри та крадуть з готеля все, що влазить у валізи.В принципі, непогана стаття.З точки зору економіки все є зрозумілим: куди «бідному» росіянину подітися, як не в Туреччину, для вʼїзду в яку не треба мати «Шенгенську візу».Також зазначені «правильні» цифри виручки країни від Туризму: там суттєві цифри та суттєві гроші.31 липня будуть оприлюднені дані про туристичний потік в країну за перше півріччя, ознайомимося.Я раніше писав і зараз додам:а) інвестиції в нерухомість Туреччини в 2016-2021 роках були найкращім методом для збереження грошей, їх збільшенням (профіт складав +200% по валюті) та влаштуванням запасного аеродрому для себе, коханого.Думаєте, всі наші «брати» недосвідчені та не вміють рахувати гроші?б) черговий раз відкладаю поїздку в Іспанію (мені їхати на авто в Барселону 5 годин): суцільний бандитизм на дорогах, крадіжки з авто шляхом вибивання скла на платних підземних парковках, купи кишенькових крадіїв.Всього цього ніколи не було в Туреччині: а) один раз прилетів в Анталію опівночі, потім від зупинки «нічного» автобуса з аеропорту йшов досить далеко з валізою десь о другій ночі - нічого та нікого не боявся. б) Автівки стоять припарковані на вулиці місяцями - ніхто не чіпає. Сам не один раз тупо забував закривати в авто вікна - ніхто нічого не вкрав. в) Безкоштовна парковка авто на пляжах.г) спочатку це мене сильно дивувало: в задньому кармані джинсів стирчить дорогий смартфон і ніхто не краде… потім звик: ніхто дійсно не краде. д) Чудові пляжі - тільки ледачий не поїде відпочивати саме там.Високі ціни? У порівнянні з Європою - якісь низькі, якісь - такі самі.Наприклад, на ледь не найдовшому пляжі Середземного моря - пляжі Konyaaltı в Анталії оренда шезлонга вартує зараз 400 лір (приблизно 8€). А комплект з двох шезлонгів та парасольки - орієнтовно 2000 лір (2000 гривень). Ну так дорого - не бери. Безкоштовні та платні пляжі поділені строго 50%/50%.Якщо до цього додати безкоштовні туалети, безкоштовні перевдягальні, безкоштовні парковки та безкоштовний прісний душ - то приємні ціни.Так що стаття непогана, читати і можна, і варто, і нічого дивного - окрім заголовка.Завтра поїду сюди, для порівняння: