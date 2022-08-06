RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 07:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікава стаття на тему Туреччини
https://epravda.com.ua/svit/moskva-na-s ... an-809588/
"Москва на Середземному морі": як Туреччина стала туристичним раєм для росіян
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1454 раз.
Подякували: 1860 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:40

Читав.
Написано «живенько».
Зауваження: термін «Москва на Середземному морі» придуманий автором статті. На практиці не існує.
Правдою є статистика того, що громадяни країни, яка є рідним братом України, займають передові позиції з туризму. А на другому місці - німці. Раніше на другому-третьому місці були українці.

Читаючи, слід не забувати, що всі згадані росіяни знаходяться в «резерваціях», тобто в готелях.
Саме там пʼють без міри та крадуть з готеля все, що влазить у валізи.

В принципі, непогана стаття.
З точки зору економіки все є зрозумілим: куди «бідному» росіянину подітися, як не в Туреччину, для вʼїзду в яку не треба мати «Шенгенську візу».

Також зазначені «правильні» цифри виручки країни від Туризму: там суттєві цифри та суттєві гроші.
31 липня будуть оприлюднені дані про туристичний потік в країну за перше півріччя, ознайомимося.

Я раніше писав і зараз додам:
а) інвестиції в нерухомість Туреччини в 2016-2021 роках були найкращім методом для збереження грошей, їх збільшенням (профіт складав +200% по валюті) та влаштуванням запасного аеродрому для себе, коханого.
Думаєте, всі наші «брати» недосвідчені та не вміють рахувати гроші?

б) черговий раз відкладаю поїздку в Іспанію (мені їхати на авто в Барселону 5 годин): суцільний бандитизм на дорогах, крадіжки з авто шляхом вибивання скла на платних підземних парковках, купи кишенькових крадіїв.
Всього цього ніколи не було в Туреччині: а) один раз прилетів в Анталію опівночі, потім від зупинки «нічного» автобуса з аеропорту йшов досить далеко з валізою десь о другій ночі - нічого та нікого не боявся. б) Автівки стоять припарковані на вулиці місяцями - ніхто не чіпає. Сам не один раз тупо забував закривати в авто вікна - ніхто нічого не вкрав. в) Безкоштовна парковка авто на пляжах.
г) спочатку це мене сильно дивувало: в задньому кармані джинсів стирчить дорогий смартфон і ніхто не краде… потім звик: ніхто дійсно не краде. д) Чудові пляжі - тільки ледачий не поїде відпочивати саме там.

Високі ціни? У порівнянні з Європою - якісь низькі, якісь - такі самі.
Наприклад, на ледь не найдовшому пляжі Середземного моря - пляжі Konyaaltı в Анталії оренда шезлонга вартує зараз 400 лір (приблизно 8€). А комплект з двох шезлонгів та парасольки - орієнтовно 2000 лір (2000 гривень). Ну так дорого - не бери. Безкоштовні та платні пляжі поділені строго 50%/50%.
Якщо до цього додати безкоштовні туалети, безкоштовні перевдягальні, безкоштовні парковки та безкоштовний прісний душ - то приємні ціни.

Так що стаття непогана, читати і можна, і варто, і нічого дивного - окрім заголовка.
Завтра поїду сюди, для порівняння:
https://maps.app.goo.gl/NnqhYYQyot1nt8hT8?g_st=ipc
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11123
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4000 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
 
4
  #<1 ... 1054105510561057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1051, 1052, 1053
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10527 6534058
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лип, 2025 12:16
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25328 17123394
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лип, 2025 10:22
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 388149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9249)
27.07.2025 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.