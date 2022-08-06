RSS
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Нед 10 сер, 2025 15:30

  Hotab написав:Ну зо 20 купюр я привіз саме 500-к. І може стільки ж 200-к.
В магазинах проблеми точно будуть (в зоні євро, я маю на увазі).

Навіщо ці купюри друкують, якщо їх важко використовувати? Я колись у Греції мав кілька чи то 200, чи 500. Розрахувався у готелі за проживання без питань.
Нед 10 сер, 2025 15:34

Є версія, що вони для банків лише. А не торгово-роздрібноі мережі.
Кажуть в HDL (гіпермаркет продуктів Чорногорії ) якщо принесеш 200 (не кажучи про 500) то записують індивідуальні дані)) Хз що з ним далі роблять))
Пон 11 сер, 2025 10:07

  Hotab написав:Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро

И почему нельзя это всё сделать цивилизованно, одним свифт-платежом за 10 минут?
Вопрос риторический.
Пон 11 сер, 2025 11:08

Патамуша в нашей цивилизованной стране не хватит справок о доходах, шобы отправить 100Куе из одной банки за 50 ойро. Но (воз)можно отправить 5Куе за 25ойро с каждой из 20 банок по одной и той же справке :mrgreen:
Пон 11 сер, 2025 11:09

А обмежень на перекази вже немає?
Пон 11 сер, 2025 11:12

А обмежень на перекази вже немає?
Ну по 2К ойро з 15 банок по р2р таки можна відправити з коміс 0.8...1% :mrgreen:
Пон 11 сер, 2025 15:44

Нерухомість в Туреччині: що очікувати в наступному році?

Через тиждень буде офіційна статистика щодо продажу нерухомості іноземцям в Туреччині за липень 2025 року. За перше півріччя побито всі рекорди прийому іноземних туристів в Туреччині та в Анталії. Аеропорти Стамбула та Анталії поставили нечувані рекорди прийому та відправлення літаків...
Побито всі рекорди отримання прибутку від туристичної галузі (за перше півріччя року 2025).

Я не живу в Анталії більше року, але за ситуацією трохи слідкую.
Цікаві події можуть бути і в 2026 році.

Турецька преса в ці дні повідомляє:

Погані новини для покупців житла! Ціни зростуть у 15 разів!

Ну не в 15, але є економічний фактор несподіваний: у 2026 році буде проведено комплексне оновлення ринкової вартості в житловому секторі. Завдяки спільним зусиллям Земельного кадастру та муніципалітетів, ринкова вартість буде наближена до ринкової вартості та, як очікується, зросте в 10-15 разів від поточної.

Тут необхідне пояснення. В Туреччині є обов"язковим страхування нерухомості на випадок катаклізмів та неприємностей. Колись така система була і в СРСР. Потім зникла.

Наприклад, я заплатив за Поліс страхування квартири за 2025 рік аж 750 лір, або близько 20 євро. Копійки.
При цьому здивувася мізерності та подивився докладно Поліс: там була вказана ціна на мою квартиру, озвучена "за царя Панька" - 93 000 лір. Така ціна була озвучена Забудовником у вересні 2017 року, коли купував квартиру. При цьому ця цифра була заниженою для зменшення податків з реальної цифри в 160 000 лір (близько 50 000 доларів).
З цієї цифри 93 000 лір і нараховується досі (!!!) ставка оплати за Поліс страхування.
Зараз ринкова ціна на мою квартиру приблизно 4 000 000 лір (близько 110 000 доларів) - а платіж сміхотворний.

Ось тут заплановані суттєві зміни, які вплинуть на ринок нерухомості - теоретично у бік здорожчання:
- Згідно зі звітом «Податкові втрати та недостатнє страхування», у Туреччині щорічно продається в середньому 1,5 мільйона будинків та квартир. Однак податкові втрати, що виникають через різницю між ринковою вартістю та фактичною ціною продажу, становлять близько 6 мільярдів доларів (!).
- З впровадженням нової системи домовласники побачать, як їхня нерухомість офіційно зростає в ціні, а ціна, зазначена у свідоцтві про право власності, наближається до фактичної ринкової вартості. Це не лише забезпечить психологічний поштовх престижу, але й значну юридичну перевагу. Це пояснюється тим, що вища ринкова вартість слугуватиме офіційним документом, що підтверджує ціну продажу для майбутніх власників нерухомості.
- Ще один суттєвий вплив підвищення буде на банківський сектор. Банки враховують поточну ринкову вартість під час розрахунку вартості нерухомості, що використовується як забезпечення за кредитами.
- Реальні ціни в документах про продаж нерухомості багатьом людям будуть до вподоби - як доказ легальності походження грошей. Наприклад, якщо би я захотів продати свою квартиру в Анталії, то отримав би юридично "чисті" документи про походження грошей.
- Купівля-продаж нерухомості в Туреччині - виключна прерогатива держави, і за операцію є плата приблизно в 150 доларів. Пропонується ввести оплату у вигляді відсотків від ринкової вартості, а не фіксовану плату, яка не залежить від того, продаються апартаменти на першій лінії моря (близько 30 000 000 лір). або хатинка в сільській місцевості. Послуги державного кадастру, який проводить операцію купівлі-продажу, завжди сплачував Покупець. Для нього в 2026 році і це стане дорожчим...

Теоретично Продавці житла будуть намагатися компенсувати свої витрати на збільшення ставок за Полісами страхування житла - на плечі Покупця...
Ось експерти ринку нерухомості і заговорили про ще один фатикор подорожчання житла на ринку нерухомості Туречични... Ну побачимо...

За матеріалами турецької преси та інтерв"ю Мурата Курума, міністра навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату. https://www.sozcu.com.tr/
Пон 11 сер, 2025 15:54

Семёныч сказал - все подковами "цок-цок" - побежали вкладываться
Пон 11 сер, 2025 16:01

Зямович - ну не тебе ж вкладываться в зарубежную недвижимость, ты свое уже прохлопал "ухами".
Вали в Київ вкладываться - может какой лох и поменятся с тобой на Чечеловку вонючую.
Пон 11 сер, 2025 16:11

Щойно вийшов додаток до моєї інформації про нерухомість в Туречичні - але тепер про середні ціни на квартири в Туреччині.
Враховуючи, що зараз курс турецької ліри до долара складає 40.70 фактично цифри можна вважати в українських гривнях:
Згідно з даними Системи електронного розподілу даних (EVDS), провінції з найвищими середніми цінами на житло у другому кварталі та їхніми поточними цінами на квадратні метри виглядають наступним чином:

Мугла – 72 919 TL (західний регіон Туреччини, з найвідомішим містом Бодрум, де самі дорогі готелі).
Стамбул – 62 102 TL (найбільше місто Європи).
Анталія – 44 874 TL (місто, де круто лоханувся Зямович, який позорно засвітився вище. Прогавив все на світі в житті і тому періодично підгавкує з-під воріт аптеки Прицкєра).
Ізмір – 42 864 TL (досить цікаве велике місто на заході)
Чанаккале – 40 986 TL (місто стало найбільш знаменитим після відкриття в 2023 році найбільшого в світі вантового мосту над протокою Дарданелли. Висота кожної з двох башт мосту перевищує висоту Ейфелевої башти. Міст суттєво скоротив сполучення курортних берегів Середземного моря з Європою)).
Айдин – 39 418 TL
Баликесір – 37 754 TL
Едірне – 35 210 TL (місто на кордоні з Грецією, славиться виноградниками)
Кіркларелі – 34 555 TL
Анкара – 34 474 TL (столиця республіки, старовинне місто, яке не є досить цікавим, але є адміністративним центром держави. Свого роду аналог нашого Харкова по відношенню до Києва).
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/
