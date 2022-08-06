RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 22:31

  Hotab написав:BIGor
чого не можна просто опустити трохи ціни - і продажі підуть як по маслу?


Тренують вас))
Щоб ви і в поляндіі нічого не купили)

Я від фліперів нічого купувати не буду. В смітник їх "ремонти".
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 06:13

Вітаю шановне панство.
Запронували 100 літній капітальний цегляний будинок за прийнятні кошти.
По будинку є невеликі тріщини.
Власник каже що для будинків такого віку це нормальна річ.
Як важає панство можна купувати так чи краще щамовити технічне обстеження ?
За місяць закінчилось перекладання труб по вулиці. Траншея була в 2 метрах від стін.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
