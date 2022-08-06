Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щось ніхто не хоче відповісти на запитання Модератора, то спробую я.
1. Як на мене, то найпростіше та приємніше реєстрація власності відбувається в Туреччині. Всі угоди - виключна прерогатива держави з фіксованими платежами. Фактично ніякі нотаріуси не залучені ніяк: навіть Угоду купівлі/продажу складає держава в особі чиновника Кадастрового центру (TAPU). В он-лайн режимі Продавець бере рандеву (дату та час), треба прибути вчасно. Викликали: Угода вже готова (тому що під час он-лайн реєстрації на укладання Угоди Продавець вказує, що саме він продає, Угоду зачитали в голос (для іноземця - перекладач), підписали - розійшлися. Все!
За отриманням Права власності треба Покупцеві прийти не раніше, як в той же день о 15:00. За цей час виконують розрахунки (часто готівкою (!) прямо в Кадастровому центрі) та Покупець сплачує у відділенні банку податок (4%) плюс за послуги Кадастрового центра (цифру точно не знаю, щось в районі 100 євро по курсу). Все доволі просто та швидко. Необхідні документи: паспорти учасників Угоди, Акт експертизи квартири (замовляється в он-лайн режимі заздалегідь), для іноземця: переклад закордонного паспорта, завірений нотаріально. Плюс турецький ідентифікаційний номер (оформлюється безкоштовно в он-лайн режимі або особистим візитом в Податкову).
Частина 2. Можливо, не складніше купувати нерухомість у Франції. Просто процес розтягнутий у часі як правило на три місяці. Більше захищені як Продавець, так і Покупець. У Покупця є час не зробити помилку. Від іноземця потрібний тільки закордонний паспорт - навіть без перекладу. НІЯКИХ інших документів НЕ треба. Французький ІНН оформить пізніше нотаріус сам.
Спочатку у нотаріуса укладається попередня Угода. Це досить великий за обсягом документ, в якому зазначені всі абсолютно особливості нерухомості, навіть до того, коли останній раз очищено димохід каміна. Іноземцю текст Угоди спочатку надсилається нотаріусом для ознайомлення. Потім в присутності нотаріуса зачитує текст перекладач. Процедура може продовжуватися 1……1,5 години. Ціна продажу записується зі слів Продавця (!). Після цього сторони розходяться на 3 місяця! За цей час: - нотаріус повідомляє місцеву мерію про можливу зміну власника; - мерія на протязі 2-х місяців має право спрямувати зауваження або висловити бажання пріоритетного (!) викупу нерухомості в інтересах громади - для жителів населеного пункту. - нотаріус ретельно перевіряє, чи немає якихось претендентів на нерухомість та чи немає обмежень; - Покупець вносить завдаток в сумі 5...10% від суми угоди з правом відмовитися на протязі 10 діб (час на роздуми!!!!!!!); при відмові на протязі 10 діб - всі гроші повертаються Покупцеві! Повертає нотаріус, а не Продавець. - на відміну від різних інших варіантів Покупець не передає ніякі гроші Продавцеві, а передає виключно нотаріусу (перераховує на рахунок нотаріуса в банку). - Продавець отримає гроші виключно від нотаріуса після підписання остаточного тексту Угоди. Тобто схема така: гроші Покупця - рахунок нотаріуса в банку - укладання остаточної Угоди рахунок Продавця в банку. Ніякої готівки та перерахунку грошей. - сторони (Продавець та Покупець) можуть проводити за допомогою нотаріуса процедуру в он-лайн режимі (!), тобто ОСОБИСТО взагалі не зустрічаючись; - ще цікава особливість: якщо в схемі є рієлтор, він НЕ отримує (!) ніяких грошей від Покупця. Це виключно приватна Угода між Продавцем та рієлтором. Але суму винагороди покупець при бажанні може дізнатися «для інтересу» у нотаріуса (щоби оцінити наскільки ріелтор добре з ним працював). Така сума може бути доволі суттєвою: 5…8% від ціни нерухомості. Покупець ніяк не втручається в їх особисту справу. - нотаріус виконує основну юридичну та формальну роботу, його винагорода складає фіксовану ставку в 8%. Ось ці гроші на рахунок нотаріуса сплачує Покупець. - ніяких податків на купівлю нерухомості Покупець не сплачує. На момент підписання остаточної угоди Покупець повинен тільки оформити Поліс страхування нерухомості (орієнтовно 500...600 євро за рік). В момент оформлення Угоди Покупець повинен сплатити щорічний податок на нерухомість - причому тільки в пропорційній до кількості днів володіння в поточному році (із 365 днів в році) - свою частку. Так само відповідну частку сплатить Продавець. - після укладання Угоди та банківських розрахунків проходить приблизно місяць, коли нотаріус проводить остаточну реєстрацію Права власності та надсилає Покупцеві поштою основний документ - як власнику нерухомості.
Я би тут звернув особливу увагу на процес розрахунків: виключно банківські перекази з рахунка на рахунок без всякої готівки.
Ну вот и пришло мое время написать по теме ветки. После 7 лет жизни в краковской аренде и вкладывании денег в бизнес, мы все таки решили взять ипотеку. Я несколько лет присматривался к рынку недвижимости Кракова, читал местные форумы о новостройках и общался с местными чтобы выбрать лучший для моей семьи объект подходящий под наши критерии(новостройка, ликвидное жилье, не эконом(бело/черный пенопласт ), развитая инфраструктура, близко к школе и работе, общественный транспорт, парк, спортплощадка, крупный супермаркет и нормальный контингент по соседству, желательно западная часть Кракова подальше от вонючих производств металлургии и мусоросжигающих заводов на востоке). В итоге была куплена 3 комнатная, двухсторонняя квартира с 7,4 метровой лоджией в монолитном 4 этажном доме с фасадом из клинкера под красный кирпич класса комфорт В жк Mieszkaj w Mieście - Osiedle Wizjonerów (https://maps.app.goo.gl/UZ2G7j7Hda3NTJrFA) Жк построен по принципу город в городе со своими магазинами/кафешками и услугами, при этом находится в зеленой части города, через дорогу парк с площадками для воркаута и теннисными кортами, в 10 минутах ходьбы супермаркеты Лидл/Ашан/круглосуточный Макро(по нашему МЕТРО), Макдональдс/KFC/IKEA и торговый центр Галерея Броновице. Из минусов возможно близость пролетающих самолетов, но для нас это вообще не проблема. Мы привыкли к ним когда купили квартиру возле Жулян в Киеве.
Цена 14800 злотых за метр(я 7 лет ждал когда подешевеет, начинал с 8000 и это было дорого ) + место в подземном паркинге с розеткой за 60 000(обычное стоило 45)+ кладовка 3,7метров за 11000(но нам отдали в качестве скидки).
Процесс закупки следующий: - umowa rezerwacyjna с оплатой 1% в качестве резервации - Обращение в банк за ипотекой(в нашем случае 10% первого взноса и 6,4% годовых) - umowa przedwstępna нотариальный предварительный договор с оплатой 10% на транзитный счет. Здесь нотариус за несколько дней высылает образец договора на мейл и на сделки зачитывает весь текст договора(с полной историей участка земли и недвижимости) за час мы управились. Оплата услуг нотариуса делится пополам с застройщиком( у нас получилось 1028 злотых) Через неделю мы получили письмо из суда с извещением что нотариус зарегистрировал сделку в реестре. - Технический отбор квартиры. Здесь мы воспользовались услугами фирмы специализирующаяся на этом(стоимость 400 злотых). Они проверяли окна/двери, углы, стены, штукатурку, проводку. Было несколько мелких замечаний, типа трещины на стыке между потолком и стеной и перепад 0,3 мм на стяжке в санузле, но как сказали строители то до 0,5мм допускается. Вообщем незначительные заметки были устранены в течении недели и мы подписали акт. - Даллее мы активировали в банке ипотеку и они оплатили на транзитный счет оставшуюся сумму - umowa przenosząca własność. Подписание у нотариуса окончательного договора(снова зачитывание в слух), после подписания в течении двух дней застройщик получает всю сумму на свой счет. - Получение ключей - Застройщик предоставляет комплект документов для заключения договора с Тауроном(электричество), бронируешь через сайт время и за 5 минут договор подписан и в течении 7 дней они сами пломбируют счетчик. - Далее приходит на мейл письмо от управляющей компании с инструкциями и доступом до электронного кабинета где нужно указать количество проживающих и выбрать метод оплаты за воду/отопление/охрану и вывоз мусора(предоплата или постфактум).
В общем мы остались очень довольны как прошел процесс покупки и всех формальностей с документами.
В сентябре было понижение процентной ставки(уже второе в этом году) и в ноябре планируется очередное, после которого мы планируем перенести ипотеку в другой банк под меньший процент, а пока полностью погружены в ремонт и 1 ноября хотим закончить аренду. Удачи!!!