Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 22:32

  Ana написав:
  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:Не громадянам кредити теж дають - Сантандер дає навіть людям без карт побиту.

Есть какое-то подтверждение этому смелому заявлению? Нам Santander отказал в ипотеке, хоть мы уже на карте резидента и более 5 лет клиенты банка)

Мог отказать по другим причинам. Но украинцам действительно они единственные кто дает даже без карт побыту кредиты.

Так і є, ці списки банків що дають по карті і не дають гуляють по всім українським групам, люди ходять і пишуть відгуки - що саме цей банк може дати такий кредит. Але загалом відмова може бути по інший причині - нема здольності, стажу чи непідходяща умова праці/контракт.
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 22:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мне никто не даст. Я невезучий.
Чтобы мне что-то досталось легко?
Не не. Это не про меня.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 23:07

  Бетон написав:Мне никто не даст. Я невезучий.
Чтобы мне что-то досталось легко?
Не не. Это не про меня.

Так ті фліпери ж беруть. Знаходять інвесторів, по групам навіть шукають. Ті про яких я скидав відео - вони набрали кредитів на 10 млн долл, і нічого не переживають. Ви при тому вже маєте досвід. Наприклад я хз незнаю що за острів в кухні і нащо він треба, і чого через нього квартира дорожче.
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:14

  BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.

По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. :mrgreen: А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 08:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.

По 22 на околицях? Нє, ну може хтось так і заряджав у розрахунку на лоха. :mrgreen: А так по 14-17 було повно. І навіть не в іпєнях.

Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 13:20

  BIGor написав:Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.

"Заряджати" і "продавати" - це трохи різні речі, чи не так? Ось реальна реальність згідно статистиці цін по угодах. +7% на первинці, +9% на вторинці. Зображення
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.

"Заряджати" і "продавати" - це трохи різні речі, чи не так? Ось реальна реальність згідно статистиці цін по угодах. +7% на первинці, +9% на вторинці. Зображення

7% і 9% за 1,5 роки хіба покриють інфляцію. Цікаво, а що з вторинкою, чого почала падати?
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:06

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Заряжали ще і не так, але зараз по моїм спостереженням щось виходить до 14-16 тис. Це на Авіа новобудови наприклад. Ринок поступово приходить до якоїсь реальності.

До речі, є одна організація - виклали ціни на угоди по Польщі, кому цікаво - лінк
https://deweloperuch.pl/ceny-transakcyjne/polska/mapa

Як буде час, полажу, може щось цікаве знайду.

"Заряджати" і "продавати" - це трохи різні речі, чи не так? Ось реальна реальність згідно статистиці цін по угодах. +7% на первинці, +9% на вторинці. Зображення

7% і 9% за 1,5 роки хіба покриють інфляцію. Цікаво, а що з вторинкою, чого почала падати?

Якась нестабільність. Частіше, ніж раніше, бачу зміну ціни в менший бік в збережених обʼявах.
