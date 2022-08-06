Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Фінансовий форум України серед іншого може вихвалятися тим, що дописи розміщують пророки та гадалки. Їм правда, до цих пір - за десяток останніх й років не вдалося вгадати хоч один раз хоч щось, але ж цікаво як!
Десь 1/2 року тому на форумі один з - вибачаюсь - членів - форуму надрукував свій авторитетний висновок про те, що туризм в Туреччині помер остаточно і безповоротньо. Таки висновок він зробив: дивлячсь на зірки за небом. Що насправді?
Я сьогодні зустрічав в аеропорту Анталії гостей з України (дісталися через Кишинів). Чекав на парковці аеропорту - взяв та порахував скільки рейсів сьогодні відправить аеропорт Анталії за цю добу з 00:00 до 23:59. Нарахував на відправлення 490 (чотириста дав"яносто) міжнародних авіарейсів. Деякі рейси майже екзотичні: Люксембург, наприклад. До цього я навіть не знав, що в карликовій державі є свій аеропорт. "Двіжняк" страшенний: люди - люди - люди - авто- авто- авто - автобуси- автобуси - автобуси... Вогні вогні вогні... Шикарні автотраси... Туреччина планує побити в цьому році власний рекорд та прийняти близько 60 000 000 туристів.
Переважно російських, хто би що не казав. Якщо що, то Люксембурга не бачив (не сумніваюсь, що він є, але, напевно, загубився поміж різномаїття тих самих міст, які ми тепер бачимо як обʼєкти атак наших дронів). Трохи поляків, трохи британців, але москалів десь відсотків 70. І так, погоджусь, турпотік великий. Останній тиждень сезону (багато готелів після 01.11 зачиняються), а заповненість стовідсоткова. Бо на болотах осінні канікули.
Є Люксембург, є. Авіарейсів немає хіба що з Японії. Звісно, є багато рейсів із згаданої Вами країни, а що може бути інакше? Всі роки в рейтингу було: - 1 місце за кількістю прибулих - росія; - 2 місце - Україна; - 3 місце - Німеччина. Українці тепер дістаються через аеропорт Кишинева - там всі пасажири тільки з України. Кількість туристів замість другого місця замінили на румунів, болгарів, поляків та громадян з інших країн - вони тепер можуть в"жджати без паспорта - просто по внутрішніх ІД-картках.
В період з 09:00 до 15:00 я нарахував всього 5 рейсів з росії. Це з 50-ти (!) рейсів в цей проміжок часу. А так: Бірмінгем, Катовиці, Дрезден, Мюнхен, Франкфурт, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Роттердам, Франкфурт, Жешув, Бухарест, Хельсінки, Варшава, Стокгольм, Цюрих, Копенгаген і так далі...