Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:07
ЛАД написав: Shaman написав:
ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає.
По-перше, я уже вам
писал - я с вами
свиней не пас. И не собираюсь.
Во-вторых, не обязательно "щось металеве".
з ким ви там свиней пасли - не знаю, я не пас
ЛАД, давайте домовимось - або ви витримуєте стандарти спілкування, й тоді отримаєте так важливе ддля вас на ви. але як тільки починається оце накидання брехні - "парторг", "пропагандист" - то вибачте. ви - ознака поваги, її теж треба заслуговувати, вік це автоматично не надає, якщо людина хамить навіть у віці.
що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу.
Не буду вам ничего объяснять или доказывать.
Просто один вопрос к вам, как к экономисту.
Если у нас всё так классно с промышленностью, то почему у нас постоянный отрицательный внешторгбаланс? Наверное, благодаря высокоразвитой промышленности?
розбирати, чого в нас від'ємний торговий баланс - там дуже багато факторів. можна присвятити цьому час, але там не один фактор й не два. нагадаю, що навіть у США від'ємний баланс, а ще у Індії. якщо швидко відповісти, це означає, що ми споживаємо більше, ніж виробляємо. тобто живемо краще, ніж заробили.
ви знову ухилились від аргументів. це теж демагогія та неповага, але інші мають на це не звертати уваги
з приводу високорозвиненої промисловості - електроніку просрав ще срср. не потягнули інженери з зп нижче, ніж у робочих, розробку цих складних речей. на Раші власної електроніки теж немає. чого нема зі складного - сучасного верстатобудування, немає складного машинобудування - ХТЗ один з останніх динозаврів, не знаю, чи вистоїть. двигуни ми не робимо. літаки не робимо. але виробників великих літаків в світі лише два (навіть Китай не робить), середніх - теж лише великі країни. тому що на треба - ставати частиною великого економічного блоку (в нашому випадку це ЄС), й там виробляти те, що зможемо.
от бачите, у вас лише два рішення - а насправді їх набагато більше. розвиток ХТЗ - це перетворення на невеличке підприємство, яке буде випускати хоч й небагато, але більш якісний трактор - на ХТЗ є свій покупець, хоча сучасні агротехнології залишили цей клас тракторів за бортом. не всі можуть їздити на мерсах.
1. Для альтернативно одарённых и не умеющих читать.
Я, вроде, писал:
я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности.
Кто вам мешает создавать
? Кроме "старьё, не годится" от вас ничего не слышно. Ну, понятно, ломать - не строить.
2. Не увидел у вас 3-го варианта.
3. "на невеличкому підприємстві" тракторы выпускать нельзя. Другое дело, что, вероятно не нужен такой гигант как ХТЗ, который работал на весь Союз.
я вам скільки разів сказав про невеликі підприємства - а ви кажете, що я лише критикую. знову вибіркова сліпота?
треба визначитися з термінами. добре - невеликі, це до 100 людей. якщо біля 500 людей персоналу - назвемо середніми - цього вистачить для виробництва тракторів.
Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити
Кто запрещает?
Хотя, думаю, корпуса можно использовать - вы же не собираетесь работать под открытым небом?
И Джон Дир не сразу стал работать на "дорогому обладнанні".
Или вы хотите построить завод и чтобы он 100 лет работал на одном и том же оборудовании? ХТЗ в 1991 тоже был далеко не такой, как в 1931. Но да, и не такой, как Джон Дир. Кто мешал довести его до ума? Но нет, проще угробить.
А ваш последний аргумент насчёт рабочих...
Исходя из такой логики, мы просто не способны
выпускать ничего приличного и тогда мы обречены.
Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики).
там ще є нюанс - щоб побудувати сучасний завод - потрібні західні кредитні кошти під низький відсоток, потрібен доступ до західних фінансів. тому ніяких ми самі - максимально швидко приєднуватися
доки існує радянська робоча культура, то так, проблеми. з молоддю простіше.
останнє речення - й ви вимагаєте звертання на ви. ЛАД
ще раз, давайте ви визначитися - або ВИ дотримуєтесь стандартів спілкування, без особистих накидів замість аргументів, або отримаєте відповідне ставлення
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:10
Hotab написав:
https://www.facebook.com/share/v/1CEr8oGviW/?mibextid=wwXIfr
на Раші я не знаю, як вони збираються шукати хароших військових. вони ще побачать цих СВОлодь в реальному житті
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:12
Hotab написав:ЛАД
Так они хоть "забезпечують самі себе".
А что делает город? Он сегодня и сам себе не забезпечує.
Саме їжею? Ну точно ні, тут лише Флайман з усього Київа заготовляє горіхи в парках .
Але ж це якось ну дуже несерйозно заявляти , що місто живе на шиї села))
К сожалению, сегодня это недалеко от истины.
Если бы условно 3/4 горожан куда-то уехали, население уменьшилось бы вдвое и доходов от экспорта зерна, вероятно, вполне хватало бы на безбедную жизнь, а оставшейся 1/4 горожан хватило бы на необходимые услуги. Сбор зерна, очевидно, в этой ситуации не изменится. Да ещё можно было бы огромные количества появившейся "лишней" энергии от наших АЭС, ГЭС и пр. продавать. И легко сбылись бы мечтания "про садок вишневий коло хати". Чистый воздух, никаких "грязных" производств.
"Назад в пещеры"?
И вы писали о том, что в Польше нужны наши сезонные работники на уборку клубники.
А нам не надо собирать клубнику, ягоды, фрукты? Будем всё закупать у поляков?
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:12
ЛАД написав:
...
И наши фермеры покупают Джон Дир ради "GPS-координат"?
"Встретились 2 одиночества".
взагалі-то навіть якщо без GPS-трекера техніка, то його ставлять, й це не лише трактори, а напевне вся вантажна техніка. а ще постійний облік палива. ЛАД
, 21 сторіччя
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:14
Shaman написав: Hotab написав:
https://www.facebook.com/share/v/1CEr8oGviW/?mibextid=wwXIfr
на Раші я не знаю, як вони збираються шукати хароших військових. вони ще побачать цих СВОлодь в реальному житті
Так вже бачать цих СВОлодь в реальному житті ...
какой-то дурачок написав:Бо писати, що саме Путін не хоче припинення війни - смерті подібне.
тебе на "форум свободной россии"
там действительно некоторые боятся путина
и такие же беглые мордовцы спорят очень плохой он или не очень
а в Украине умные люди предупреждали, что ситуация для Украины будет только ухудшаться, и властям надо демонстрировать хотя бы на словах, хотя бы на йоту большего стремления к миру чем это тогда делало руководство рф
но когда временно был хоть какой-то примерный паритет, все силы были потрачены на лозунги для баранов про 1991 и репарации
В вот сейчас уже ситуация настолько критическая для Украины, а Запад настолько беспомощен и отстал в темпах милитаризации от РФ, что Кремлю уже нет смысдп прикидываться миролюбцами
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 25 жов, 2025 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:22
fox767676 написав:
pesikot написав:Бо писати, що саме Путін не хоче припинення війни - смерті подібне.
тебе на "форум свободной россии"
там действительно некоторые боятся путина
и такие же беглые мордовцы спорят очень плохой он или не очень
Напомни, а ты почему про Путина ничего не пишешь ?
Чего боишься ?
даже на Закарпатье сбежал и даже оттуда ничего про Путина не можешь написать )
ЛАД
А нам не надо собирать клубнику, ягоды, фрукты? Будем всё закупать у поляков?
У поляків під боком європейський (платоспроможний) відкритий ринок з мінімальним логістичним плечем по відмінному автобану . А у нас тільки до таможні довезти треба 10 годин. А скільки там простояти? А внутрішній ринок такий, що кожен день від долярчика свіжі фото орошених гіркими сльозами самого ж автора фоток то помідори, то черешня. І надривне «як так?»
Про місто у вас канєш цікаве уявлення. Ви дійсно думаєте, що якщо у місті нема ХТЗ, то містяни бєздєльники і на шиї у села? Да ще тим більше не у того села, яке кількома тракторами вирощує експортний соняшник , а у решти 90% які жруть самогон днями, закусуючи огірком з власної грядки .
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:28
pesikot написав:
Напомни, а ты почему про Путина ничего не пишешь ?
Чего боишься ?
даже на Закарпатье сбежал и даже оттуда ничего про Путина не можешь написать )
потому что ур** спекулируют на де***
а умные в такие игры не играют
кто-то хочет нассать безнаказанно в лифте
а когда ткнут мордочкой - "почему меня, а не путина?? это он во всем виноват!"
путина достать могут 5-10 человек на Земле, пусть рещают
надо разбираться с тем, что по силам
fox767676 написав: pesikot написав:
Напомни, а ты почему про Путина ничего не пишешь ?
Чего боишься ?
даже на Закарпатье сбежал и даже оттуда ничего про Путина не можешь написать )
потому что ур** спекулируют на де***
а умные в такие игры не играют
Так почему ты не "боишься" Путина, но сбежал на Закарпатье ? )
И про Путина снова молчишь
Умным себя не называй, ты уже со своими прогнозами много раз сидел в навозе
