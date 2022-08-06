Додано: Сер 25 лют, 2026 19:09

gonchik74 написав: Hotab

Платити кешем за котлован в Чорногорії - дуже сміливе рішення. Бачу в Хорватії багатоквартирні недобуди, про Чорногорію годі й казати) Та й про Албанію теж. Хоча боснійські забудовники в Хорватії таки до 30% кешем можуть взяти) Платити кешем за котлован в Чорногорії - дуже сміливе рішення. Бачу в Хорватії багатоквартирні недобуди, про Чорногорію годі й казати) Та й про Албанію теж. Хоча боснійські забудовники в Хорватії таки до 30% кешем можуть взяти)

Так вивчав ринок. І я, і приятелі що там. Зараз завершальна стадія, все ок . Причому приятель там був недавно (сам хоче релокнутись туди) все крутиться , робиться, все відповідає розкладу. Я взагалі не переймаюсь за вльот через нездачу. Забудовник прописав відповідальність через 3м після планової здачі зобовʼязання сплачувати вартість оренди , в разі нездачі. Тому я допускаю що свої ці 3м він використає І мене це влаштовує. Я може взагалі не переберусь, якщо в Україні все буде добре. А це буде інвестиція, яка приросте і гроші від її продажу будуть повністю світлі для всієї , включно старої, Європи.Да, і я все ж не кешем. Замахався через гольчате вушко заганяти в Аліор чесно зароблені і сплачені з них 18+5% гроші. Причому у Польщі до мене жодних питань в звʼязку з світлою зп. Питання вийти з укр банків . Тут дуже порадував Кредобанк, і дуже засмутив Райф. Колись розкажу деталі, але це пздц які перелякані . І це я їм свічу в ОК-7 кілька лямів грн світлого доходу щороку . А їх цікавить «А покажи як ти з банку де отримував зп переміщував гроші , що зараз ти їх приніс нам. Давай весь ланцюжок! Де знімав, куди далі ніс, чому у тебе зараз кеш».Я просто акуїв.