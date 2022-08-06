Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2026 00:06
Hotab
Так, Сербія - це місцевий хуліган. Але все ж на даний час це не така потужна держава, щоб затівати якусь
суттєву заворушку. Максимум з Косово якесь тертя може бути. Бо Хорватія, Албанія та Чорногорія в НАТО, а сама Сербія прагне в ЄС, тож навряд чи буде ризикувати статусом
The_Rebel
Додано: Вів 17 бер, 2026 05:35
The_Rebel написав:
Враховуючи, що все більше і більше людей говорять про глобальну війну у цьому або у 2027 році, то зараз, на мій погляд, будуть зростати в ціні локації, найбільш віддалені від імовірних гарячих точок. Можливо такі малі країни якраз Чорногорія одні з них. Близький схід зараз різко впав, весь бомонд звідти виїхав, нерухомість там дешевшає. Тож капітал буде шукати нові ринки. Європа в регіоні Балтійського моря під ризиком (вкл. Естонія/Литва/Латвія/Фінляндія/Польща/Німеччина), а ось Адріатика зараз відносно безпечна, сюди включаю Угорщину/Словаччину/Румунію/Чехію/Болгарію, які наразі прикриті Україною від небезпеки зі сходу. Велика Британія та Франція можуть бути втягнуті в якусь заворушку Трампом.
Але найбезпечнішим регіоном на мою думку є Південна Америка. По перше, там немає жодної країни з ЯЗ. По друге, дані країни приблизно однаково взаємодіють зі всіма центрами сили у світі (не тяжіють до якогось одного з них) - США, Китаю, Європи, росії, Ірану, Індії тощо. Тож якщо війна в Перській затоці затягнеться, то прогнозую, що капітал почне переїжджати у безпечніші локації визначені вище
Якщо впаде Україна то да, в зоні ризику потім Балтія, Польща, Румунія.
Але дивляись на поточний стан бачу цей сценарй малоймовірний.
Хіба що бункерний застосує ЯО.
Хомякоид
Додано: Вів 17 бер, 2026 08:42
Пошук "правильного" місця для проживання - цікава задача з багатьма невідомими.
Мені здається, що згадана тут Сербія не є "правильним" варіантом.
Я декілька разів був в Сербії - в тому числі в столиці.
Така собі "патріархальна" країна. Доволі бідна, і це сильно скидається на очі.
З якоюсь незрозумілою валютою та незрозумілими - доволі невисокими - цінами.
Живе якось "тихенько" обабіч Європи.
В той же час "все" є:
- в столиці - цікавий аквапарк;
- єдина на всю країну швидкісна траса - яка простягнулася від Хорватії до Болгарії - в чудовому стані. Платна, але платіж копійчаний.
- в доволі бідній країні може вразити різноманіттям сніданок в готелі.
Але і 4 зірковий готель може вразити - серед простецьких приватних будинків наче ви десь в селі на Франківщині - і варто вночі виходити 2 рази перевіряти, чи ваше авто ще ціле... Але хоч і дивно - але ціле... Єдина країна, де мене ледве не розвели "класично" на швидкісній трасі - показуючи, що ніби-то відпало ліве переднє колесо... Типу зупинись: ми "допоможемо". "Помагантів" намагався я наздогнати на швидкості 150 - але втекли на шивдкості 160+, а швидше я побоявся в чужій країні їхати...
Так що "ні": Сербія - не наш варіант. Хоча і доволі цікава: мало хто знає, що після "Жовтневого перевороту" 1917 року головний архітектор всіх кримських палаців Краснов оселився саме в Сербії та там побудував ще купу будівель, серед яких чудовий королівський палац... Саме біля нього США обрали місце для свого Посольства...
Один з форумчан зараз працює в Канаді, але інвестицію зробив в Парагвай.
Країна емігранів між іншим... Terra incognito для наших людей...
Зараз точно читає цей текст...
akurt
Додано: Вів 17 бер, 2026 14:31
сказочнаєБалі, ой, пхук-пхукєт
аналогічно Туречинна, про яку тьохкав-заливася аж в двох темах наш перелітний соловейко
flyman
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:22
flyman написав:
аналогічно Туречинна, про яку тьохкав-заливася аж в двох темах наш перелітний соловейко
А що, пане Флаймане, признайся чесно: ходиш в церкву щодня, стоїш на колінах перед іконою Миколи Чудотворця та із очами, повними сльоз, просиш його зробити чудо - повернути тебе в період з 2018 по 2021 рік.
Це ж зараз би сидів в своєму гніздечку в Анталії, чи в Батумі…
Сподіваюся не забув: я кинув свого часу всі справи, плигнув в авто та з ночівлею в Кайсері дістався в Батумі, щоби подивитися на майбутній твій кабінет, де ти будеш працювати віддалено та смакувати то Гурджаані, то Оджалеші, то Кіндзмараулі.
Але я схиляю голову перед сміливістю: все це проміняти на всесвітньовідомий напівппідвал, бумажняний пакет вина «Портвейн 777», миску запареної окропом дерті та 425 760 дописів на цьому форумі…
Це на вагу золота, бо величезний досвід для всіх учасників форуму.
Другий в світі подвиг після подвигу Аарона Трейвіка.
P.S. Сьогодні питав у нашої українки та одночасно киянки, за скільки планує продати свою 1+1 в Аланіі - 200 м до моря. Хоче виставити влітку за ціною 100 000€.
Звісно, це «хотєлки». Я не в курсі нерухомості Аланіі та рівня цін, але знаю ту пані як адекватну. Чимось же думала, коли придумала саме 100 000…
akurt
