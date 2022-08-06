Додано: Вів 17 бер, 2026 08:42

Пошук "правильного" місця для проживання - цікава задача з багатьма невідомими.



Мені здається, що згадана тут Сербія не є "правильним" варіантом.

Я декілька разів був в Сербії - в тому числі в столиці.

Така собі "патріархальна" країна. Доволі бідна, і це сильно скидається на очі.

З якоюсь незрозумілою валютою та незрозумілими - доволі невисокими - цінами.

Живе якось "тихенько" обабіч Європи.



В той же час "все" є:

- в столиці - цікавий аквапарк;

- єдина на всю країну швидкісна траса - яка простягнулася від Хорватії до Болгарії - в чудовому стані. Платна, але платіж копійчаний.

- в доволі бідній країні може вразити різноманіттям сніданок в готелі.



Але і 4 зірковий готель може вразити - серед простецьких приватних будинків наче ви десь в селі на Франківщині - і варто вночі виходити 2 рази перевіряти, чи ваше авто ще ціле... Але хоч і дивно - але ціле... Єдина країна, де мене ледве не розвели "класично" на швидкісній трасі - показуючи, що ніби-то відпало ліве переднє колесо... Типу зупинись: ми "допоможемо". "Помагантів" намагався я наздогнати на швидкості 150 - але втекли на шивдкості 160+, а швидше я побоявся в чужій країні їхати...



Так що "ні": Сербія - не наш варіант. Хоча і доволі цікава: мало хто знає, що після "Жовтневого перевороту" 1917 року головний архітектор всіх кримських палаців Краснов оселився саме в Сербії та там побудував ще купу будівель, серед яких чудовий королівський палац... Саме біля нього США обрали місце для свого Посольства...



Один з форумчан зараз працює в Канаді, але інвестицію зробив в Парагвай.

Країна емігранів між іншим... Terra incognito для наших людей...

Зараз точно читає цей текст...