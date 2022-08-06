Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Виділене червоним - все так і є. І все логічно: - батьки тієї родини продали нерухомість в Україні. - після того, як діти облаштувалися у Великій Британії - переїхали до дітей. - саме вони допомогли дітям: передали гроші як перший внесок на будинок в Британії. Родина молодих - самодостатня, обидва працюють. "Білі комірці"... Все просто, і все логічно.
akurt написав:Виділене червоним - все так і є. І все логічно: - батьки тієї родини продали нерухомість в Україні. - після того, як діти облаштувалися у Великій Британії - переїхали до дітей. - саме вони допомогли дітям: передали гроші як перший внесок на будинок в Британії. Родина молодих - самодостатня, обидва працюють. "Білі комірці"... Все просто, і все логічно.
"- жити можна за кеш батьків."
отличный логичный подход!!! а как это подходит ко всему вышеперечисленному?
Приємно, що ви перший в світі, який НЕ знає, що багато людей живуть саме за гроші своїх батьків. Гадаю в Україні таких не одна сотня тисяч.
Я передам ваше зауваження щодо “неправильного” способу життя родини наших українців у Великій Британії. Гадаю, що Його Величність Король Чарльз Третій особисто нашльопає - аж до 146-го левелу - лозиною по попі згаданих осіб. Нехай знають, як жити не так, як ви їм суворо наказали. Нехай знають, як набути статус «мамкины инвесторы» з трьома «)))».
Цікавий аналітичний матеріал від експертів з ринку нерухомості оприлюднило відоме турецьке видання. Тези: - обмеження для іранських інвесторів у Дубаї призвели до падіння цін до 35%, і що цей капітал може надійти до Туреччини в останньому кварталі року. - через хаос на Близькому Сході Об’єднані Арабські Емірати ухвалили рішення заборонити громадянам Ірану в’їзд до країни та виїзд з неї. Це спричинило ажіотаж щодо продажу нерухомості в Дубаї за дуже низькими цінами.Там спостерігається значне падіння цін. Тепер місцеві інвестори – ті, хто переїхав з Туреччини до Дубая, купив там нерухомість, або ті, хто продовжує жити в Туреччині, але купив нерухомість у Дубаї з інвестиційною метою, – задаються питанням: чи буде наша черга наступною? Чи ми прийняли неправильне рішення?» - Є громадяни Туреччини, які інвестували понад 1 мільярд доларів у нерухомість у Дубаї у 2025 році, тому всі вони стурбовані тим, що відбувається. Існує ймовірність, що заможні інвестори з Ірану звернуть свою увагу на Туреччину в останньому кварталі року». - «По-друге, буде нова хвиля міграції. Ймовірно, буде ще одна хвиля як інвесторів, так і мігрантів з Ірану до Туреччини. Особливо враховуючи, що існував процес отримання громадянства з депозитом у розмірі 400 000 доларів. Вони використовуватимуть ці кошти». Джерело: https://www.sozcu.com.tr/ucuza-evlerini ... er-p306977
P.S. Уряд Туреччини дозволив орендодавцям з квітня збільшити оредну плату відразу на 32,82 відсотка. Якщо середня ціна оренди квартири в Анталії складала 25 000 лір, то тепер орендодавець має право офіційно підвищити плату до 33 205TL, а орендар повинен погодитися.
Інформацію вище повідомив приятелю, який мешкає в Іспанії в оренді, але має в Анталії 2 квартири. Одну 2+1 хоче продавати - так вирішив тепер зупинити продаж та почекати осені. Можливо продасть х2 від «хотєлок». Брав в травні 2017 нову в новому ЖК за 45 000€, зараз ринкова ціна від 100 000€ до 120 000€.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 кві, 2026 17:22, всього редагувалось 3 разів.
Альтернативщик написав:BIGor Ставка стала на 5 років. Якщо в іншому банку пропонують кращі умови (%), то можна переносити туди іпотеку або, як у нашому випадку, виторгувати кращі умови в поточному банку.
Повезло що закріпили ставку, далі вони будуть тільки рости. Але банки дуже хитрі, в тій іпотеці де стала ставка - не можеш міняти перші 5 років умови. В деяких банках забороняють надплачувати іпотеку перші 3-5 років.