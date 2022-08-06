Пане Akurt, бачу, вас зачепило його бачення ринку нерухомості в Америці)) Я з розумінням ставлюся до різних точок зору на нерухомість, але мені все ж таки більше імпонує ваш вибір — мати і жити у власному житлі в різних країнах.
Я за обʼєктивність думок і за повагу до вибору інших людей, і не один раз писав, що багато українців, з якими я спілкуюся в США, мешкають в орендованому житлі і це має певні переваги. В той же час наводив позитивні приклади того, як наші українці, зваживши всі фактори, купували житло для себе - і зажди конкретні кейси з конкретними цифрами. Ці конкретні цифри показували, що люди добре подумали, добре все порахували та добре зробили. Але називати українців за кордоном «ідіотами», тому що вони вчинили не так, як він не може (!) - занадто.
Я зрозуміла без гугла тЕрмін "конкретно-образное мышление" коли почала читати тут на іншій гілці обзор відео на ютубі(жіночка в відео мабуть розповідала, що в Польщі квартири розбирають, як пиріжки)про стан РН Польщі, коли обозрєватєль на основі відео про Польщу робив висновки, що такі ж самі процеси мають місце і в Америці. І знову ( вище) цей обозрєватєль прирівняв іншу країну до Америки.( Бо Миколай писав ці слова відносно Америки) І як нещодавно сам обозрєватєль тут всім пояснював, що Америка- це 50 різних країн. Виходячи з цього, цілком логічно, що РН навіть в цих штатах може значно відрізнятися, вже не кажучи про країни на інших континентах. Але... - конкретно-образное мышление )))
Альтернативщик написав:BIGor На практиці все зовсім не так) Ми взяли іпотеку зі сталою ставкою на 5 років, і дорадця підказав нам, що через пів року можна подавати внесек (заяву) на зміну умов. Я зателефонував на інфолінію банку і повідомив, що в іншому банку пропонують кращі умови і я хотів би отримати оферту від свого банку на наступні 5 років. Через 10 днів нам надіслали допнік (додаткову угоду) на зниження відсоткової ставки. Надплату можна робити хоча б і з першого дня.
Не знаю як у Вас, я теж ходив пару разів до дорадци - там були на вибір кредити зі сталою ставкою саме на 5 років не можна надплачувати, і не можна переоформляти. В цьому і сенс в сталій ставці - банк і клієнт фіксують умови на довгий період. Інше діло - змінна ставка. Можливо ви маєте якийсь супер-пакет банку, і тоді інші умови, хз, але такі умови не виглядають ринковими.
Здатність мислення людини - річ загадкова. Єдине, що і вірним - люди суттєво відрізняються рівнем здатності мислити. В окремі моменти життя і БОМЖ може дістатися висот життя - наприклад, щось "...з возу впало"... правда, потім і "пропало". Ще більш важка річ - це здатність мислити СТРАТЕГІЧНО. Більш доступним і легким є бажання та можливість якось вжалити іншу людину, яка може мислити стратегічно. Або - не дай Бог - по-іншому. Прикладів в історії багато, а особливо для тих людей, які колись жили на зачарованій території колишнього СРСР - вижив той, хто НЕ мислив стратегічно. Мислити взагалі було заборонено.
Як ми всі побачили, і події кожного дня підтверджують це - хто НЕ міг мислити стратегічно в наш важкий та буремний час, то програв та програє.
Натомість цікаві факти:
1. Ринок нерухомості Іспанії: Іспанія вступає у 2026 рік у позиції, яку мало хто міг передбачити десять років тому: як один із найстійкіших та найшвидше зростаючих ринків елітного житла в Європі.Поєднання конкурентного ціноутворення, обмеженої пропозиції та високого міжнародного попиту вивело країну на перше місце у світі серед місць для проживання, згідно з останнім звітом Dils Lucas Fox Market Report. Хоча деякі частини Європи продовжують потерпати від наслідків вищих ставок та повільного зростання, Іспанія продемонструвала одні з найсильніших показників на континенті. Продажі житла у першій половині 2025 року досягли 379 484, що є найвищим показником за перше півріччя з часів до фінансової кризи та на 32,6% вище середнього показника за десятиліття. Джерело: https://www.lucasfox.com/news-and-press ... tIQAvD_BwE
Ось вам і конрентно-образне мислення, ось вам і бачення стратегії. В мережі багато роликів від одного українського товстуна - рієлтора по Іспанії. В одному з роликів він сказав дуже просто: за останні 5 років всі ціни зросли в 2 (два) рази - так що там думати... (Звісно, це заява рієлтора, можна не довіряти, але показова). Та й гріх сказати: де пан "Юзік" купив собі квратиру - о, так в Іспанії. І погодьтеся: за помірною цінеою (преса писала 150 000 євро).
2. Ринок нерухомості США: Перспективи житла на 2026 рік: Проєкт фахівців з нерухомості покращує доступність. Redfin (Примітка: головний ресурс з продажу нерухомості) очікує, що зростання заробітної плати вперше з часів Великої рецесії перевищить зростання цін на житло. Згідно з прогнозом Redfin від 2 грудня, очікується, що доступність житла покращиться у 2026 році в рамках «великого перезавантаження» на ринку житла. Компанія очікує певного довгоочікуваного полегшення для молодих американців, які сподіваються придбати житло та створити сім'ї.(Примітка: гріх і подумати: така вже сволота ті молоді - хочуть ПРИДБАТИ! Жах!) Протягом багатьох років зростання вартості житла, повільне зростання заробітної плати та зростання іпотечних ставок робили володіння житлом недоступним для мільйонів людей. Дані Федерального резервного банку Сент-Луїса показують , що середня ціна продажу житла зросла приблизно з 272 000 доларів у 2009 році до 513 000 доларів у 2025 році, що становить стрибок на 88 відсотків. За той самий період середня річна заробітна плата зросла з 40 711 доларів до 69 846 доларів, що на 72 відсотки більше, згідно з даними Адміністрації соціального забезпечення. Джерело: https://www.theepochtimes.com/business/ ... tEQAvD_BwE
Короче купую будинок в Німеччині. Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться. Це ще іпотека не задіяна. Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.
А є в Німеччині податки на володіння нерухомістю як в США? Мається на увазі суттєвий розмір, в Україні вони також є від встановленого метражу, але більше символічні.
А мене навпаки - завжди дивували відносно низькі ціни (особливо ще років 10-15 тому) у Іспанії в порівнянні до Англії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Скандинавії і тп. Побувавши там 15 років тому, я не розумів чим ця країна гірша за вище перераховані. Коли хтось казав, що купив віллу біля моря за 70 тис. Євро., а в той час в Англії такі вартували від 300 тис. фунтів. Ну я розумію, що в Іспанії менше роботи та зарплати в порівнянні з цими країнами. Але в наш час, коли з'являються все більше можливостей для віддаленої роботи, то ціни рано чи пізно мали почати вирівнювання.