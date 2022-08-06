Ну уже прогресс что вы признали существование налога на недвижимость в Германии
А вот то, что он не очень большой (около 500 евро/год в среднем) - так это смотря кто как считает... Вот из Вики например:
Исследование показало, что налоговая нагрузка на недвижимость различается на несколько сотен евро в год в зависимости от местоположения. Например, семья из четырех человек в Гютерсло или Регенсбурге платит в среднем 323 и 335 евро в год в виде налога на недвижимость (Grundsteuer B) соответственно. Однако в Берлине , Дуйсбурге или Виттене средняя налоговая нагрузка на недвижимость составляет 686, 724 и 771 евро соответственно.
Тут пол форума обсуждает как лучше получать копеечные кэшбэки на картах и как неплатить 2 евро в месяц за счет в Сенсе например ....