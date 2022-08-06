Додано: Пон 13 кві, 2026 15:56

Хомякоид написав: Я зразу написав що великого податку не має.

Пытаетесь жонглировать терминами именно вы.То вы писали что его нет а есть только налог на землю, то что никто из знакомых не платит, то что он несущественный.Перечитайте свои сообщения.Я сразу написал что он есть и официально называется Grundsteuer.А существенна ли сумма порядка 350-700 евро/год каждый решит сам.Впрочем, если вы спросите об этом у своих знакомых, которые не платят этот налог т.к. нет объекта налогообложения - результат существенна ли им эта сумма, понятенВ Киеве, например для обладателя 100 кв.м. налог за 2025г составит 4800 грн.В Берлине за аналогичное - порядка 700 евро вроде.Много ли для немца 700 евро вам виднее