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Британець купив на аукціоні
сейф, у якому знайшов понад...

Британець купив на аукціоні сейф, у якому знайшов понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:21

Британець купив на аукціоні сейф, у якому знайшов понад...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянин Великобританії випадково придбав на телевізійному аукціоні склад із сейфом, у якому виявилося 5,8 мільйона фунтів (близько 7,3 мільйона доларів).

Дивися повний текст Британець купив на аукціоні сейф, у якому знайшов понад $7 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:21

От так треба взятки давати. А не рукавички з грошима на пляжах взимку вони знаходять.
jeugen
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