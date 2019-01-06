У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

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Додано: Сер 02 січ, 2019 01:36
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
"Загалом, позитивна енергія Майдану повністю вичерпалася, вона залишилася тільки у стійкості фронтовиків, впертості волонтерів та затятості останніх "недобитих" представників реформаторської спільноти в органах влади."
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:44
Re: при доме
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:53
Re: в подъезде
т.е. можно как за обслуживание домофона платить раз в квартал 36 грн. с комиссией с получателя
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:40
А придомовая территория ваша от куда и до куда.И бумаги есть какие-то что,она действительно Ваша?А если этого -нету,то и платить-нету!
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:16
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:01
А за уборку подъезда мы так и платим сами. Раз в месяц по 15 гр. собираем - и платим по договоренности женщине. Так много лет уже. Подъезд очень чистый. Он у нас закрыт на код и мы сами не сорим. От ЖЭКа имеем только очень сомнительную "уборку придомовой территории" - изредка, которая нам не нужна - договориться можно частным путем и тут - и на много дешевле. При этом - мы будем иметь рычаг управления - своим дворником - он не будет хорошо работать - не будем платить, наймем другого. За чем мы содержим всю эту гоп-компанию из ЖЭО ?
Есть одно но, а именно- сантехник и электрик. Мы были вынуждены всегда приглашать людей с улицы. Это могли оказаться - кто-попало. Люди " с улицы" никакой ответственности не несут. Как правило не имеют допусков к таким работам возможны любые сюрпризы. Знаю много случаев очень серьезных. Поставил частник бойлер - бойлер ( сам не дешевый) оборвался на 2 день. Рухнул на хозяйку квартиры, его повесили над унитазом (?!) В итоге = тяжелые переломы. Скорая помощь. Соседей внизу залило водой - после дорогого ремонта. Огромные накладные расходы и потери. Соседи стали врагами. И вся эта сырость в доме - зимой. Простуды у всех пстрадавших.
Бывают грабежи под видом - сантехников с улицы - к вам проникают в дом воры.
Мне пришлось добиваться нормального сантехника - который где-то бы был зарегистрирован. И чтоб его можно было найти, ели напартачит что, и знать что у него есть допуск. Если он просто " с улицы " - то за все косяки сантехника - несет ответственность хозяин квартиры. Конечно такая " регистрация" никого не остановит, но будем иметь "установочный данные" на случай уголовщины - и его гарантированный допуск к сантехническим работам- а главное - создадим "сантехников с репутацией", и репутация будет давать им клиентов и заработок. Вы у сантехника с улицы - фамилию знаете, а домашний адрес ? ? Но за сам факт - регистрации где-то мало что дат - вполне может быть зарегистрирован - чей-то сынок - внучок - наркоман - только что с зоны, за взятку.
Единственно - что мне удалось добиться в нашем случае - во времена Януковича - к нам в ЖЭК взяли нормального сантехника - которого не страшно впустить в дом и который умет что-то делать. Уже хорошо. Это уже много. Это наша безопасность. Плохо - что он берет за все работы и детали " коммерческую цену", даже за то что должен ЖЭК делать совсем бесплатно. Например - замена стояков в подъезде обошлась нам ого-го сколько.
Платить ЖЭКу - только за символическую регистрацию сантехника - по 600гр. в месяц - полная дичь. Тем более что эта регистрация ничего не гарантирует тоже. Но все же людей с улицы - то, что вы знаете его адрес и фамилию - как-то ограничивает. Все же приводить людей с улицы в дом - доверять им свой водопровод - тоже полная дичь.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:12
Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит
Якщо я вірно зрозумів - сантехнік числиться в ЖКХ, якому ви і так плотите по 600грн за утримування прибудинкової території по 600грн.
Але, за заміну прогнивших труб стояка, за який відповідає головою ЖКХ ви ще заплатили додаткові кошти?
Якщо так - то давайте я буду вашим ЖКХ. Ви звільнили голову ЖКХ від головної мороки про труби (а недай Бог цією зимою прорвуть - то керівник отримає по самі не можу), та ще й додатково гроші платите!
Це як? Чому так пасивно до цього відноситесь? Створіть ОСББ, чи ще якусь фігню, яка і буде керувати нанятим вами прибиральником, відкладати кошти на плановий та позаплановий ремонт...
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:21
До чого тут ОСББ та ви особисто? То ви як почули - що ми самі все робимо - та безкоштовно - бо для себе ж - робимо - то зараз же хочете на цьому гроші з нас зірвати ? Навіщо голову ОСББ підпорядкували виконкому міському ? - Досить нас дурити - це той же ЖЄК - тільки в профіль, та щей виконком ні за що не відповідає вже, але всім керує - гроші тільки викачує з нас ? Закони про ОСББ виписано під рекет. Мешканці стають у залжність від голови ОСББ. Він може без згоди мешканців брати кредити від їх імені, та укладати угоди . Вже розглядають такі справи кримінальні - та без толку. Мешканців лишили квартир - бо такий вирок суду - це все законно. Голова ОСББ = їх- мешканців - є офіційнй представник, бо " Ви ж самі його обрали!". То за все, що він діє - відповідають самі мешканці. А сам такий голова - навіть ні за що не відповідає. Такі закони зроблено. Точніше " пороблено". Заспокойтеся - голвою ОСББ був я - не формальним - та безкоштовно - та вимушено - по необхідності. А ЖЄКУ платимо - чисто державний рекет. Як всі.
Хто отримає "по саме не можу" та що "отримає" з крадіїв - в нас така державна система зроблена, вірніше все " пороблено" -"під крадіїв" - окрім наших вкрадених грошей звісно - вони нічого не отримують?!? Може в Київі щось таке є ? Я з Деніпра. Ніхто в нас нічого не отримає поганого за крадіжки. Та й ви брешете. Що в вас такий голова ЖЄку "отримає" страшне - що ви вимовити навіть не можете ? Система в нас на український території конкретна -державне вимогалово в населення грошей. Ні за що вони, кляті крадії - не відповідають. Нас вся планета прозвала країною клептократії. В цьому нашому випадку - я добився - убрали нашого голову ЖЄО. Це було можливо при Януковичі - щось добитися - важко - та можливо. Зараз вже - ні. Та вони і тоді - зробили рокировку- між такими головами ЖЄО - з різних ЖЄків - що вже дуже обридли своїм мешканцям. То поміняли шило - на мило. Всі наші голови заточені красти та вимогати кошти - таких приймають на рботу. Це головний іх обов"язок.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 09 січ, 2019 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:57
Кто вам такие бумаги даст ? А как потом вашу придомовую землю застройщикам горисполком продавать будет, если у вас документы будут на нее ? Конечно есть своя земля возле каждого дома.
Даже не имея документы -никто не откажется от уборки и закрытия своей придомовой земли, мы ворота поставили и замок на них давно. Мы с застройщиками воевали за каждую пядь своей земли.
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