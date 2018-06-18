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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:58
У меня 198 тысяч гривень просрочка.это 3 банка и около 20 мфо. Запрета пока нет.собираюсь ехать за границу чтобы заработать деньги на эти долги.если не выпустят оставлю коменты через 3недели.всем удачи.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:07
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня закрыт выезд из Украины, но я уже стал гражданином Беларуси, могу ли я поехать в Украину в гости и выпустят ли меня потом обратно в Беларусь?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20
Re: Finance.ua: За кордон з боргами: випустять чи ні?
Так
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:43
Здравствуйте,у меня был суд и присудили стянути долг с зароботной платы.Но запрета на выезд заграницу нет.Меня выпустят заграницу?Спасибо.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38
Re: Finance.ua: За кордон з боргами: випустять чи ні?
iraelach80, есть Вы окажитесь в
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:16
Скажите пожалуйста, если у меня есть кредиты, но просрочек по них нет, ч смогу выехать за границу?
Додано: Сер 12 сер, 2020 15:03
Re: Finance.ua: За кордон з боргами: випустять чи ні?
bagrijdiana944, да. Не выпускают, если Вы попали в список должников (смотрите ссылку выше). В список должников включают по решению суда.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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