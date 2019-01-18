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пополнение мобильного и кешбек
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:11
Система автоматом начисляет, а потом на этапе подтверждения магазин или даёт добро, или режет кэш-бек.
Поэтому радоваться надо после вывода средств.
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MASolomko
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