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пополнение
мобильного и кешбек

пополнение мобильного и кешбек
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:11

Re: пополнение мобильного и кешбек

Система автоматом начисляет, а потом на этапе подтверждения магазин или даёт добро, или режет кэш-бек.
Поэтому радоваться надо после вывода средств.
MASolomko
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