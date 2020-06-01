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Finance.ua: Кешбек-сервіси:
що це і як працює

Finance.ua: Кешбек-сервіси: що це і як працює
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 14:44

Finance.ua: Кешбек-сервіси: що це і як працює

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Як заробляти, витрачаючи гроші в інтернеті
Інтернет зруйнував монополію традиційних магазинів на торгівлю. Процес купівлі в мережі може бути набагато зручнішим, а ціни вигіднішими. Останній фактор для більшості покупців – визначальний. І тут позиції інтернет-магазинів підсилюють кешбек-сервіси, які дозволяють покупцеві повернути частину суми, витраченої на онлайн-покупку, зробивши її ще дешевшою. Ми розповімо, що це за сервіси і як вони працюють.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 07:04

В Розетке нет кэшбэка в 5%, тем более на телефоны, к чему такой нереальный пример?
gDoban
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 13:30

gDoban
Если заходите на розетку не напрямую, а через кешбек-сервис (letyshop в данном случае), то кешбек 5% может быть.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:37

gDoban в розетке есть кб 5% через летишопс - при условии покупки медицинских товаров и препаратов.
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 10:23

D2

вже з розеткою не працюють

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mrcolor
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:44

https://ain.ua/2021/11/12/opera-zapusti ... -keshbeka/

Opera запустила в Украине сервис кешбека: он работает прямо в браузере
greenozon
 
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