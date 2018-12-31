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За останні 23 роки
українці відчувають себе...

За останні 23 роки українці відчувають себе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:34

  ruvex написав:Соглашусь с этим, только с одним маленьким уточнением, в тех странах не было и нет подобного уровня коррупции во власти.


Не нарадуюсь на бизнес-способности нашего президента, что-то около 1,3 миллиарда гривен за прошлый год задекларировал дохода, просто молодец, еще бы население богатело такими быстрыми темпами, но нет большинство жалуется, а 70 процентов говорит не туда идем, или 80, а некоторые вообще за бугор пытаются улизнуть от трудностей.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:04

  freeze написав:
  ruvex написав:Соглашусь с этим, только с одним маленьким уточнением, в тех странах не было и нет подобного уровня коррупции во власти.


Не нарадуюсь на бизнес-способности нашего президента, что-то около 1,3 миллиарда гривен за прошлый год задекларировал дохода, просто молодец, еще бы население богатело такими быстрыми темпами, но нет большинство жалуется, а 70 процентов говорит не туда идем, или 80, а некоторые вообще за бугор пытаются улизнуть от трудностей.


Помнится, у януковоща спросили касательно бизнес-успехов саши-стоматолога, на что он ответил, что мол, да, такой талантливый предприниматель.
У него еще и талантливый преемник. :mrgreen:

Смотрю я на эту "идиллию" во власти и просто душа радуется - какими-же талантливыми становятся наши предприниматели, придя к власти. И ни разу ни благодаря коррупции.
:mrgreen:

"Верной дорогой идете, товарищи" (с)
ЗЫ: Кстати, никто не обращал внимания на биг-борды :






Зображення

Ничего не напоминает? :mrgreen:

ЗЫ-зы:
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... hild-trust
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:16

Re: За останні 23 роки українці відчувають себе...

  rjkz написав:Зображення

Ничего не напоминает? :mrgreen:

«Нет, мы пойдём не таким путём. Не таким путём надо идти».
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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:08

ruvex
Фу, какой цвет фона они выбрали для бигборда. Все "по-Фрейду" 8)
EKO
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