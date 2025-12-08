|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 08 гру, 2025 23:03
Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.
На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії" і "Smartwings".
Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. 127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).
Оце - епохальна подія, ну майже епохальна...
"Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings in €154 million deal"
Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна...
Додано: Пон 08 гру, 2025 23:26
154млн - это половина стоимости 1-го боинга
Додано: Пон 08 гру, 2025 23:40
Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.
Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.
Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...
Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!")
У тієї ж авіакомпанії Пегасус один з найновших парків літаків Airbus A-321 - частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...
Ось вам і 98 копійок...
Приклад епохальної подій:
Міжнародний технологічний гігант IBM купує платформу потокової передачі даних Confluent в рамках угоди на суму 11 мільярдів доларів для розширення своїх можливостей штучного інтелекту. Згідно з угодою, IBM заплатить 31 долар за акцію Confluent, що становить майже 34-відсоткову премію до ціни закриття компанії в п'ятницю.
Додано: Вів 09 гру, 2025 00:16
Це ніяк не змінює того, що Туреччина то щітті кантрі
