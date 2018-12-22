RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через несплату аліментів 133
тис. осіб обмежили виїзд за...

Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:40

Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за...

Пропонуємо до обговорення:
Державні виконавці станом на 21 грудня 2018 року винесли 133 тис. постанов.

Дивися повний текст Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за кордон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:22

Re: Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за

правильное решение
Nemo
 
Повідомлень: 17
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:44

Очень. А еще правильное решение платить матери 800 грн в мес до 3х лет, это же шикарные деньги, мама и ребенок могут себе ни в чем не отказывать!
shkarapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 11.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:56

Re: Через несплату аліментів 133 тис. осіб обмежили виїзд за

А как заработать если не выехать?
p_a_l
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55

  p_a_l написав:А как заработать если не выехать?

Девиз таких "решал" Как можно больше скосить, и на свою сторону переманить определенный круг людей, при этом им наплевать на этот определенный круг людей. В общем "решалы" думают только о себе, им наплевать на происходящее, ЛОЗУНГИ это их действия!
shkarapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 11.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:38

Правильно, но печально. Люди могли бы поехать заработать и вернуть
vineski87
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 17
З нами з: 04.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:28

  vineski87 написав:Правильно, но печально. Люди могли бы поехать заработать и вернуть

Могли бы, но более реалистично уехать и не вернуться, а затем перетянуть семью. НЕТ РАБОТЫ, НЕТ ЛЮДЕЙ.

ПС Нет работы - имеется ввиду нормальной современной работы, с нормальной оплатой, которая соответствует современному времени/ценам. И вменяемыми работодателями.
shkarapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 11.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:42

Получается безвиз не для всех? :mrgreen:
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Molchyn
 
Повідомлень: 567
З нами з: 01.02.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї
R2 » Пон 31 гру, 2018 09:36
3 204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 11:00
shkarapet
"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через... 1, 2
R2 » Суб 22 гру, 2018 19:32
13 1160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 17:23
Sommer
Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після...
R2 » Пон 24 гру, 2018 17:09
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 17:09
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66145)
04.01.2019 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.