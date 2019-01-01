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Україна почала застосування
конвенції Пан-Євро-Мед

Україна почала застосування конвенції Пан-Євро-Мед
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:21

Україна почала застосування конвенції Пан-Євро-Мед

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня Україна почала застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморських преференційні правилах походження (Пан-Євро-Мед).

Дивися повний текст Україна почала застосування конвенції Пан-Євро-Мед.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:21

Плюсы о ассоциации с ЕС мы уже ощутили. Посмотрим что будет с Пан-Евро-Медом. Думаю, что наши европейские партнеры нас опять кинут, традиционно выразив глубокую озабоченность.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:43

  nalim написав:Плюсы о ассоциации с ЕС мы уже ощутили. Посмотрим что будет с Пан-Евро-Медом. Думаю, что наши европейские партнеры нас опять кинут, традиционно выразив глубокую озабоченность.


то ли дело северные братушки, поставляют патроны и снаряды без каких либо квот. красота!!
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trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:33

Re: Україна почала застосування конвенції Пан-Євро-Мед

вообще не понял прикола.
Сертификат Евро1 торгово промышленная палата Украины делает тебе и так без проблем, при наличии документов, удостоверяющих происхождение товаров, в частности, что большая часть стоимости товара сделана в Украине.
Для сырья из-за кордона ранее применялась схема "давальческого" сырья, в частности, по такой схеме работают конторы по скручиванию проводов в жгуты в Закарпатье.
видимо, подменяют вторую схему
sequence
 
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