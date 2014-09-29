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Western Union и налоги
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:50
Добрый день!
Хочу поинтересоваться у знающих. Ситуация такая: в прошлом году я несколько раз получил переводы по Western Union НЕ от родственников, это была материальная помощь от приятеля из США. Согласно законам это классифицируется как доход, и я должен уплатить налог 18,5%, если не ошибаюсь.
Скажите, пожалуйста, проверяется ли сейчас уплата налогов в таких случаях, или фискалам до этого нет дела? Знаю, что пару лет назад никто не обращал внимания, если суммы были мелкие (+- 1000). Есть ли реальные прецеденты, когда за неуплату налога с полученных по Western Union денег налоговая накладывала штраф?
Я понимаю, что закон есть закон, но в данном случае считаю это глупостью: почему я должен платить налог с ПОМОЩИ, а не с гонорара?
Совсем другое дело - получение денег по SWIFT по инвойсу за выполненную работу. Там, естественно, пошел, задекларировал доход и уплатил налог.
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Сержик
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:09
Присоединяюсь к вопросу. Гугл не видит украинского или же ответов просто нет.
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kaluchi
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:08
Поздно отвечу, но в переводах вестерна ставится галочка что эти деньги не являются коммерческой прибылью, вопросов никаких не должно быть, в крайнем случае скажете что вам долг без процентов вернули.
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NDV
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:18
NDV написав:Поздно отвечу, но в переводах вестерна ставится галочка что эти деньги не являются коммерческой прибылью, вопросов никаких не должно быть, в крайнем случае скажете что вам долг без процентов вернули.
Ставится может, что угодно.
Но любое поступление денег по валютному переводу от не родственника первой линии с точки зрения налоговой является доходом, который надо указать в декларации по итогам года и самостоятельно уплатить налог.
Этот вопрос тут на форуме много раз обсуждался с соответствующими ссылками.
Другое дело, что действительно пока до реального контроля дело обычно не доходит, если суммы небольшие.
Я как то смотрел по Малиновскому району Одессы за 2018 год по моему всего 14 человек задекларировали валютные переводы.
То есть пока бардак, но в свете разговоров о диджитализации надо быть начеку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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