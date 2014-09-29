Western Union и налоги

Додано: Пон 07 січ, 2019 23:50

Добрый день!



Хочу поинтересоваться у знающих. Ситуация такая: в прошлом году я несколько раз получил переводы по Western Union НЕ от родственников, это была материальная помощь от приятеля из США. Согласно законам это классифицируется как доход, и я должен уплатить налог 18,5%, если не ошибаюсь.



Скажите, пожалуйста, проверяется ли сейчас уплата налогов в таких случаях, или фискалам до этого нет дела? Знаю, что пару лет назад никто не обращал внимания, если суммы были мелкие (+- 1000). Есть ли реальные прецеденты, когда за неуплату налога с полученных по Western Union денег налоговая накладывала штраф?



Я понимаю, что закон есть закон, но в данном случае считаю это глупостью: почему я должен платить налог с ПОМОЩИ, а не с гонорара?



Совсем другое дело - получение денег по SWIFT по инвойсу за выполненную работу. Там, естественно, пошел, задекларировал доход и уплатил налог.