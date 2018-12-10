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Finance.ua: 9 речей, які потрібно знати про кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:07
Пропонуємо до обговорення:
must know для активних користувачів кредиток
Кредитну картку можна використовувати по-різному. Вона може бути пластиковим гаманцем, на якому просто зберігаються гроші. А може – зручним платіжним інструментом, який зробить ваші розрахунки безпечними і навіть вигідними. Все залежить від того, як багато ви знаєте про її можливості. Finance.ua зібрав 9 речей, які повинен знати кожен активний користувач кредиток.
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D2
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:24
D2
1. Если на эту задолженность есть льготный.
6. А в некоторых комиссия 0.
7. Номер может не меняться.
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qwe_ua
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:27
ИМХО, краще так:
7. При перевипуску картки перевірте її реквізити
10. Не хватает пункта про каналы погашения задолженности по кредитке: касса, АТМ, ТСО, СЭП, манисенд. Их регламенты и особенности
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 12 січ, 2019 20:39
"Платить смартфоном – это удобно".
Ну да, ну да. Вот так легко авторы черное называют белым...
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J0va
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Додано: Нед 13 січ, 2019 00:13
J0va написав:"Платить смартфоном – это удобно".
Ну да, ну да. Вот так легко авторы черное называют белым...
Удобно.
Тут уже спорилиviewtopic.php?t=209787
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qwe_ua
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