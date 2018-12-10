RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: 9 речей, які потрібно
знати про кредитні картки

Finance.ua: 9 речей, які потрібно знати про кредитні картки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:07

Finance.ua: 9 речей, які потрібно знати про кредитні картки

Пропонуємо до обговорення:
must know для активних користувачів кредиток
Кредитну картку можна використовувати по-різному. Вона може бути пластиковим гаманцем, на якому просто зберігаються гроші. А може – зручним платіжним інструментом, який зробить ваші розрахунки безпечними і навіть вигідними. Все залежить від того, як багато ви знаєте про її можливості. Finance.ua зібрав 9 речей, які повинен знати кожен активний користувач кредиток.

Дивися повний текст 9 речей, які потрібно знати про кредитні картки
D2
 
Повідомлень: 42
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:24

D2
1. Если на эту задолженность есть льготный.
6. А в некоторых комиссия 0.
7. Номер может не меняться.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:27

ИМХО, краще так:
7. При перевипуску картки перевірте її реквізити

10. Не хватает пункта про каналы погашения задолженности по кредитке: касса, АТМ, ТСО, СЭП, манисенд. Их регламенты и особенности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27123
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:39

"Платить смартфоном – это удобно".
Ну да, ну да. Вот так легко авторы черное называют белым...
J0va
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.11.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:13

Re: Finance.ua: 9 речей, які потрібно знати про кредитні кар

J0va написав:"Платить смартфоном – это удобно".
Ну да, ну да. Вот так легко авторы черное называют белым...
Удобно.

Тут уже спорили
viewtopic.php?t=209787
qwe_ua
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Карта в руки
D2 » П'ят 06 кві, 2018 10:11
3 1534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 15:17
Faceless
Finance.ua: Валютні картки monobank
D2 » Пон 10 гру, 2018 13:30
2 955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 19:04
Oleg_z1
Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank
D2 » П'ят 04 січ, 2019 16:56
3 1514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 07:56
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66418)
13.01.2019 00:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.