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Президент прогнозує Україні
у 2019-му рекордне...

Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:39

  AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.


Пропаганда продолжается?

Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).

Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... ubl2_u.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:43

  zРадио написав:
  AlifeSoft написав:так что 10% роста после уничтожения России, как единого государства, скорее всего будет.


Пропаганда продолжается?

Открою вам маленький секрет - кроме валового внутреннего продукта (ВВП) Госстат считает еще и валовый региональный продукт (ВРП).

Как ознакомитесь по ссылке, прокомментируйте, что СЕГОДНЯ МЕШАЕТ, например, Закарпатской области, удаленной от границы с РФ на тысячу километров, приближенной к границе европейских государств и сфокусированной на торговле с ними, а не РФ, расти на 10% в год, а не падать на 3%, что происходит по факту?

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... ubl2_u.htm

Там своя глазурованная "правда" со вкусом ванили.
viewtopic.php?p=4549498#p4549498
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:03

Слова Петра переводятся так:
Пообещаю что пожелаете, только выберите меня.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 02:47

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

  ruvex написав:как только уйдут, так и будет.
.. думаю он про март месяц и говорил.. как место освободит так рост и начнется... офшоркам панамским оно конечно печалька но что делать)).
Джон
 
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