Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05
Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
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Дивися повний текст Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш недооцінених валют світу (інфографіка).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:05
Народная примета - появление статей об индексе Биг-Мака предвестник снижения курса гривны, кстати, деревянный, который по этому индексу недооценен еще больше, за прошлый год упал почти на 20%....
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