Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50

  Wirująświatła написав:
Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.

Как интересно!
Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50

Re: Психологія та саморозвиток

rjkz написав:И огромная разница в готовности признать свои ошибки.
Это вообще капец.
Любую оплошность пытаются или утаить или приписать другому, если не удалось утаить.
Зато любое достижение распиаривают до слоновьих масштабов.
Даже если в этом заслуга кого-то другого, то пытаются приписать себе.
Мне сначал это было смешно, но когда понял, что это не единичные случаи, а повсеместная практика, то стало грустно.

Дуже на типових індійців схоже
