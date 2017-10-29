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Банковская карта
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:51

Банковская карта

Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы
alexos356
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:07

наверное в 5-10 банках :) вот в ощАде парочку (ограничений на количество не знаю) "Моя карта" (есть и виза и мастер), смс есть, пополнение бесплатно, снятие комиссия.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:10

  alexos356 написав:Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы

В ТАСкомбанке можно открыть виртуальные карты в ИБ, в тарифах Плативка или Оптимальный. Ограничивается ли количество трудно сказать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:23

удалено мной
Востаннє редагувалось alexos356 в Пон 14 січ, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
alexos356
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:25

  Faceless написав:
  alexos356 написав:Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы

В ТАСкомбанке можно открыть виртуальные карты в ИБ, в тарифах Плативка или Оптимальный. Ограничивается ли количество трудно сказать

спасибо посмотрю, устроит и две как в ПБ, только если там они качественные и можно перевыпускать самому
alexos356
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:27

  demichh написав:наверное в 5-10 банках :) вот в ощАде парочку (ограничений на количество не знаю) "Моя карта" (есть и виза и мастер), смс есть, пополнение бесплатно, снятие комиссия.

да мне не нужно снятие и прочее, мне нужны карты , которые можно пополнять в валюте и оплачивать в интернете
alexos356
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:39

Re: Банковская карта

Кредит Дніпро постійно знімає якийсь комісії конвертації при купівлях в інтернеті. В пумбі такого нема.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 04:28

  alexos356 написав:Народ, подскажите где можно открыть 5-10 и более карт в долларах, для оплаты в интернете, интересуют так же виртуалки, но качественные (ПБ не подходят , плохие) слышал о нескольких банках где виртуалки ничем не отличаются от пластика (да в некоторых сервисах это важно) буду оочень благодарен за советы

Пиреус открывает виртуалки, которые, похоже, идут как обычный пластик. Так полагаю, т.к. их можно добавлять в GPay
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 07:29

Re: Банковская карта

  alexos356 написав:устроит и две как в ПБ, только если там они качественны


який ваш критерій (-ії) качественності?
2) чому ПБ карти не підходять (ПБ це на хвилинку половина усієї БСУ)
і зелених терміналів, що приймають валюту (єдині ТСО в Україні!) на кожному кроці як гною..
+50грн !
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