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Finance.ua: Помилки
в кредитній історії

Finance.ua: Помилки в кредитній історії
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:39

Finance.ua: Помилки в кредитній історії

Пропонуємо до обговорення:
Чому вони з'являються і як їх виправити
Ігор - активний клієнт кількох банків. Регулярно користується кредитними лімітами на картках, не раз купував товари в банківську розстрочку. І всі борги виплачував вчасно. Але коли він захотів взяти черговий кредит на новий ноутбук, банки раптом стали йому відмовляти. Без пояснення причин. Ігор не розумів у чому річ, але в одному з банків йому натякнули, що причина в його кредитній історії. Виявилося, в ній значився прострочений кредит, якого він ніколи не брав. Як таке могло статися?

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:39

УБКИ бесполезный сервис и перенаправляет по всем вопросам в банк относительно корректировок кредитной истории.
Пишу им, что нет ни одного договора по банку-партнеру и кредитная история не полная, а они отправляют в банк. Как можно верить их истории, если информация не полная и не актуальная, а исправлять они не хотят, делая это проблемой владельца кредитной истории.
Порадовала информация о том что : " Информация по кредитному договору может быть не передана в бюро по нескольким причинам: банк не является партнером бюро, договор был открыт до начала сотрудничества банка с бюро, у банка нет Вашего письменного разрешения на передачу инфоормации в бюро, банк принял решения не передавать информацию по определенному типу договоров и т.д. В любом случае Вы можете обратиться в банк с просьбой передать данные о Вашем договоре в бюро. Банк в свою очередь может как удовлетворить Вашу просьбу так и отказать. Бюро со своей стороны не имеет законных оснований запросить информацию о Вашем договоре, который ранее не был передан в бюро. Спасибо за обращение."
Пусть каждый подумает какого качества информация в этой базе и какия решения на основании неё можно принимать.
zhmunya
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:49

Re: Finance.ua: Помилки в кредитній історії

zhmunya написав:УБКИ бесполезный сервис и перенаправляет по всем вопросам в банк относительно корректировок кредитной истории.
Пишу им, что нет ни одного договора по банку-партнеру и кредитная история не полная, а они отправляют в банк. Как можно верить их истории, если информация не полная и не актуальная, а исправлять они не хотят, делая это проблемой владельца кредитной истории.
Порадовала информация о том что : " Информация по кредитному договору может быть не передана в бюро по нескольким причинам: банк не является партнером бюро, договор был открыт до начала сотрудничества банка с бюро, у банка нет Вашего письменного разрешения на передачу инфоормации в бюро, банк принял решения не передавать информацию по определенному типу договоров и т.д. В любом случае Вы можете обратиться в банк с просьбой передать данные о Вашем договоре в бюро. Банк в свою очередь может как удовлетворить Вашу просьбу так и отказать. Бюро со своей стороны не имеет законных оснований запросить информацию о Вашем договоре, который ранее не был передан в бюро. Спасибо за обращение."
Пусть каждый подумает какого качества информация в этой базе и какия решения на основании неё можно принимать.
Ни один банк не обязан передавать информацию в бюро, то что история не полная не есть ошибкой. Бюро не имеет права самостоятельно редактировать данные, которые прислал банк, но при возникновении споров по запросу клиента они обращаются в банк за уточнением (у меня был такой опыт).
На сегодня у УБКИ самая обширная база
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 01:04

Чому кредитну історію УБКІ видає у такому вигляді?І це не в одного клієнта ,а массово?Замість закритий відкритий-всюди хрестики .Це за що люди гроші платять?за ребуси?
miruklub36
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