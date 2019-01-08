Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.
Дивися повний текст Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49
Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49
только вот беда - кассиры эти монеты берут со скрипом (возможно потому что покупатели тоже не горят желанием брать их на сдачу). по крайней мере в моем городе так.
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:05
Номинал 1 и 2 гривны очень похожи, и крайне неприятно малы. Странный подход к дизайну
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30
Re: Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн
Может сделать деноминацию?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:53
Да нафиг они нужны, сам более 90% покупок совершаю по карте или через Приват24. Я европеец.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:34
Как по мне, дизайн вполне удачный, размер и материал тоже, - в отличии от желтяков тускнеть не будет. Да и символично получается, - князья, гетманы, т. е. все те, кто руководил и был при оружии, отчеканены (или будут) на твердом металле, а интеллигенция - писатели, поэты, художники, историки, ученые на нежной бумаге. Монету 5 грн., как и было запланировано, тоже нужно вводить в обращение в этом году, если только банкнот с запасом уже не напечатано.
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:29
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:57
зачем? выбросить кучу денег на замену всего и всея. ради чего? деноминация нужна когда нулей много.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 13:29
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