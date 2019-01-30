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Удалённый менеджер
по продажам

Удалённый менеджер по продажам
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 02:03

Удалённый менеджер по продажам

Международная компания предлагает удалённую работу на дому.


Требования:

• Письменная грамотность.
• Хорошие навыки коммуникации.
• Наличие ПК и стабильного доступа в сеть интернет.
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя.

Обязанности:
• Проводить презентацию продукта клиенту.
• Ведение переписки с клиентом по средствам чатов.
• Успешно закрывать сделку.
• Вносить данные по результату в базу.

Что мы предлагаем:
• Ставка 4.000р в месяц + 5.000р за каждую закрытую заявку.
• Стабильную оплату каждую неделю. (Ставка + закрытые заявки)
• Обучение новых сотрудников.
• График работы 9:00 – 18:00 5/2

Связаться с нами:
Телеграм: @Moroz220
E-Mail: Moroz220@mail.ru
rusash85
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:22

Отправьте вакансию на Ворк ЮА и Работа ЮА... Там вы быстрее найдете сотрудника.. Ну это мое мнение
uckentie
 
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