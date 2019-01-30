Удалённый менеджер по продажам

Международная компания предлагает удалённую работу на дому.
Требования:
• Письменная грамотность.
• Хорошие навыки коммуникации.
• Наличие ПК и стабильного доступа в сеть интернет.
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Обязанности:
• Проводить презентацию продукта клиенту.
• Ведение переписки с клиентом по средствам чатов.
• Успешно закрывать сделку.
• Вносить данные по результату в базу.
Что мы предлагаем:
• Ставка 4.000р в месяц + 5.000р за каждую закрытую заявку.
• Стабильную оплату каждую неделю. (Ставка + закрытые заявки)
• Обучение новых сотрудников.
• График работы 9:00 – 18:00 5/2
Связаться с нами:
Телеграм: @Moroz220
E-Mail: Moroz220@mail.ru