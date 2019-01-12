Вкладники завалили банки грошима

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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:12
Наверняка данные за декабрь 2018. Это месяц гонки всех банков. Именно в декабре банки, на фоне конкуренции, подняли свои процентные ставки по депозитам до небе, так сказать до максимального уровня. Вот именно из за этого люди и начали размещать депозиты.
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