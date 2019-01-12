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Вкладники завалили
банки грошима

Вкладники завалили банки грошима
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:12

Наверняка данные за декабрь 2018. Это месяц гонки всех банков. Именно в декабре банки, на фоне конкуренции, подняли свои процентные ставки по депозитам до небе, так сказать до максимального уровня. Вот именно из за этого люди и начали размещать депозиты.
KULANDALE
 
Повідомлень: 35
З нами з: 13.05.17
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