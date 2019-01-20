Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:28
Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:31
и Земля налетит на небесную ось! (с)
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:37
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:05
Это, конечно же не "Форбс", но
https://news.finance.ua/ru/news/-/43447 ... v-pyat-raz
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:34
Что это меняет? Социальные продукты уже стоят, как элитные. Проведите эксперимент составьте список продуктов на которые проживете месяц с учетом прожиточного минимума. Пол месяца будет грызть свой старый домашний тапок. Второй оставите на черный день.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:46
ruvex
Т.е. лафа наступила - элитные стоят как социальные?
Зрадафилия просто заставляет тапки грызть?
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:24
В голове закрутилось, смысл искажается? Это от голода.
Выслать тапки наложкой или по предоплате?
Black Jack - White Business
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