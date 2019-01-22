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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:10

Хочу видеть список новых предприятий! Можно еще и закрытых ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:20

AlifeSoft
Так вот к чему я. Большая часть украинской промышленности, оставшейся с СССР это вот эти вот "утюги", которые никому не нужны и генерирую часто крайне низкую или даже отрицательную добавленную стоимость при переработке.

Как пример -- ЕлектронМаш имел при Союзе полный цикл производства процессоров(включая выращивание кристалла).
Для такого предприятия нужна цепочка подготовки кадров школа -- ВУЗ-- завод.
И развитие науки -- НИИ. И на выходе имеем продукты с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас это такие заводы открыли? Где создаётся добавленная стоимость?
Подозреваю, что не в Украине. В Украине работают только наши рабочие и всё...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:29

  lapay написав:
  ruvex написав:Они оказались заводами запущенными и работающими еще при "злочинной владе". Заводы Алексеевича оказались попросту заводами Федорыча.

Ну от, навскидку - новий завод за $200 млн https://agravery.com/uk/posts/show/nasi ... iv-ukraini
Скільки там працівників? Напевне кілька тисяч, або й більше.



"Насіннєві гіганти" -- это суперсовременное предприятие требующие многомиллионные научные исследования и высококвалифицированных сотрудников с , минимум, 3-мя высшими образованиями. :D
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