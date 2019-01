Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 24 січ, 2019 13:50 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.01.19 США



Фондовый рынок США в среду немного вырос после выхода ряда оптимистичных данных по прибыли корпораций, но сохраняющиеся опасения в отношении торговых трений и длительное частичное прекращение работы правительства США ограничили рост.



Три основных фондовых индекса США закрылись на позитивной территории, Dow Jones Industrial Average показал относительно более высокий рост из-за положительных квартальных результатов IBM, Procter & Gamble, United Technologies.



Экономический советник Белого дома Кевин Хассет высказался в среду, что экономический рост в первом квартале в США может быть нулевым, если частичное прекращение работы правительства продлится в течение марта.



Из 11 основных секторов S&P 500 только энергетический и сектор основных материалов снизились.



Идет сезон отчетности за IV квартал. 15% из компаний, которые входят в S&P 500, уже отчитались, у 77,6% результаты превысили ожидания аналитиков.

Аналитики сейчас ожидают, что рост прибыли компаний S&P 500 в IV квартале будет 14,2%.



Инвесторы внимательно следят за ходом сезона финотчетности. Так, IBM сообщила о чистой прибыли за IV квартал в $1,951 миллиарда против убытка в $1,054 миллиарда за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила $2,15 против убытка в $1,14 годом ранее.

Корпорация Kimberly-Clark, наоборот, уменьшила квартальную прибыль на 33%, до $421 миллион, или $1,18 на акцию против $1,75 за аналогичный период 2017 года. Выручка за отчетный период сократилась на 1% - до $4,569 миллиарда. Аналитики

ожидали показатель на уровне $4,45 миллиарда.



Procter & Gamble по итогам II квартала фингода нарастила прибыль на 28%, до $3,194 миллиарда. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила $1,22 против $0,93 в прошлом финансовом году. Эксперты ожидали показатель на уровне $1,21.



Участники рынка также обратили внимание на новости, касающиеся торговых отношений с Китаем. Президент США Дональд Трамп выразил в среду уверенность, что стране удастся достичь справедливой торговли с Китаем «тем или иным образом».



«Китай очень хочет заключить торговое соглашение. Посмотрим, что будет. Мне нравится, где мы находимся сейчас. Как экономика, США отлично себя чувствует из-за пошлин на китайские товары», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.



В среду агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников и советника главы государства Ларри Кудлоу сообщило, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.



«Вчера день прошел на фоне опасений по поводу глобального роста, сегодня - все о сильных прибылях», - отметил региональный инвестиционный директор Private Client Reserve Джефри Краветц.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,05 к 1 в пользу выросших, на Nasdaq 1,02 к 1 в пользу снизившихся.

Объём торговли на биржах США был 6,83 млрд. акций, по сравнению с 7,82 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,70% до уровня 24 575,62 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22%, до 2 638,70 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,08% до 7 025,77 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду незначительно снизился.



Европейский фондовый рынок в среду снизился на фоне сохранившихся опасений в отношении замедления мирового экономического роста. Сообщения, что официальные лица США отменили торговые переговоры с Китаем, который назначены на конец недели, увеличили неопределённость.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,06% после роста на -0,4% во вторник.



Комбинация более низкого прогноза мирового экономического роста от МВФ и слабые данные из Китая, вышедшие на этой неделе, продолжили оказывать влияние на уверенность инвесторов.



Джордж Осборн, бывший секретарь казначейства, который выступал за сохранение страны в ЕС, считает, что откладывание Brexit – наиболее вероятный исход политического тупика, который сохраняется несколько недель.



ФРС США начала расследование о участии Deutsche Bank в подозрительных транзакциях Danske Bank, как сообщило агентство Bloomberg. Акции банков снизились на около 1%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,06% после роста на -0,4% во вторник.



Британский FTSE 100 упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,85% и составил 6 842,88 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,17% до 11 071,54 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,15% — на отметке 4 840,38 пункта.





Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в четверг вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказала сильная корпоративная отчетность.



Гонконгский индекс Hang Seng прибавил по итогам торгов 0,4%, китайский Shanghai Composite - также 0,4%, тайваньский TAIEX - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,8%.



Японский рынок снизился вторую сессию подряд на неблагоприятных статданных, Nikkei 225 опустился на 0,1%.



Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.



Статданные о производственной активности не предвещают ничего хорошего японской промышленности, указывая на завершение длившегося около 2,5 лет роста



В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США «взаимосвязаны и необходимы друг другу», добавив, что «попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем».



Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет «огромный потенциал», несмотря на «его недавнее ослабление.



Котировки акций азиатских технологических компаний выросли по итогам торгов в четверг. Бумаги японских чипмейкеров Tokyo Electron и Advantest подорожали соответственно на 4,5% и 6,2%, южнокорейского чипмейкера SK Hynix - на 5,5%, поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical - на 3,9% и 3,1%.



Стоимость акций производителя фотооборудования Nikon увеличилась на 6,7%.



Бумаги крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing подешевели на 3,1%.



Цена акций сингапурской инвесткомпании Jardine Matheson Holdings Ltd. рухнула в ходе торгов на 83%, после чего быстро выросла и к закрытию рынка была лишь на 0,5% ниже уровня предыдущей сессии. Падение капитализации, достигавшее в течение сессии $41 млрд., было обусловлено человеческой ошибкой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи подрос на 0,92% - до 2491,49 пункта, а РТС - на 1,43%, до 1186,51 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,1%, до $61,52 за баррель.



Бумаги Сбербанка поднялись на 1,18%, «Газпрома» — на 0,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,6%, Московской биржи — не изменили стоимость.



Российский фондовый рынок продолжает расти. Индекс Мосбиржи 23-го поднимался к новому максимуму января, и теперь он располагается на уровне 2 492 пунктов.



Однако для того чтобы дотянуться до пика 3 октября 2018 года на уровне 2 501 пункта, нужны дополнительные усилия. Краткосрочный диапазон колебаний по рублевому индикатору составляет 2 475—2 505 пунктов, по индексу РТС — 1 180—1 190 пунктов. Рынок РФ забрался, пожалуй, слишком высоко, и падать ему будет очень больно.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 23 января понизился на 1,92 пункта или на 0,35% до уровня 554,80 пункта.



Объем торгов за день составил 3,92 млрд. грн., акциями наторговали 1,35 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 22 января ПФТС-индекс повысился на 0,04 пункта или на 0,01% до уровня 556,72 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,56 пунктов или на 0,82% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в среду в попытке восстановления после резкого снижения днем ранее.



По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 2581,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,05%, до 1313,93 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,06% - до 27021,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,31%, до 2124,37 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,01% - до 20620,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,31%, до 5840,8 пункта.



На рынках Азии в среду отмечаются слабые попытки коррекции после того, как днем ранее они упали в среднем на 1% на фоне опасений за состояние мировой экономики, усилившихся после понижения прогнозов Международного валютного фонда по ее росту.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новости из Японии.



Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий годы. В то же время, согласно официальной статистике, объем экспорта Японии в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта - вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.



Япония находится в сложном положении из-за своей экономической зависимости от США и Китая. Запасы товаров в Японии зависят от спроса со стороны двух этих стран.



Кроме того, СМИ сообщили, что японский автопроизводитель Subaru неделю назад приостановил работу на своем единственном заводе в Японии, на который приходится около 60% мирового производства компании. Приостановка связана с обнаружением дефекта в комплектующих, которые поступают от поставщика. Акции компании дешевеют почти на 4%.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также новостей из Японии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05% - до 2581 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1316,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,75 пункта - до 27008,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,47%, до 2127,78 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,26% - до 5843,7 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,14% - до 20593,72 пункта.



Торговые отношения между США и Китаем вернулись в центр внимания мировых рынков после сообщений агентства Reuters.



Как заявил агентству советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, глава государства для достижения торгового соглашения с Китаем не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности.

В то же время Кудлоу опроверг данные в СМИ о том, что администрация Трампа отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.



Участники торгов также отыгрывали новости из Японии.



Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий год.

Пересмотр прогноза по инфляции в сторону понижения указывает на то, что ужесточение монетарной политики остается очень отдаленной перспективой.



Разочарование принесла и статистика из Японии, согласно которой объем экспорта страны в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта - вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,35% - до 554,8 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 3,92 млрд. грн., в том числе акциями - 1,35 млн. грн.



В «индексной корзине» подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,49%), Центрэнерго (-0,28%) и Донбассэнерго (-0,09%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,68% - до 425,31 пункта при объеме торгов 1,45 млн. злотых (10,7 млн. грн.).



Среди индексных бумаг дешевели акции «Агротона» (-5,85%), «Астарты» (-2%) и агрохолдинга ИМК (-1,43%).

Положительную динамику демонстрировали акции «Овостара» (+1,85%) и «Кернела» (+1,8%).



К полудню четверга, 24 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских площадках днем ранее.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 2594,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1325,58 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,14% - до 27045,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,43%, до 2136,96 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,29% - до 20535,2 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - повышался на 0,27%, до 5859,2 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне хороших показателей корпоративной финансовой отчетности компаний за минувший год. В то же время на рынках сохраняются опасения, связанные с риском замедления роста мировой экономики.



Прежде всего, инвесторы обеспокоены тем, что замедление роста мировой экономики может продолжаться на фоне неопределенности в перспективах торговой войны США и Китая.



В среду президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем «тем или иным образом».



Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.

В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в январе, по предварительной оценке, составил 50 пунктов против 52,6 пункта в декабре.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в четверг вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказала сильная корпоративная отчетность.



Гонконгский индекс Hang Seng прибавил по итогам торгов 0,4%, китайский Shanghai Composite - также 0,4%, тайваньский TAIEX - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,8%.



Японский рынок снизился вторую сессию подряд на неблагоприятных статданных, Nikkei 225 опустился на 0,1%.



Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.



Статданные о производственной активности не предвещают ничего хорошего японской промышленности, указывая на завершение длившегося около 2,5 лет роста



В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США «взаимосвязаны и необходимы друг другу», добавив, что «попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем».



Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет «огромный потенциал», несмотря на «его недавнее ослабление.



Котировки акций азиатских технологических компаний выросли по итогам торгов в четверг. Бумаги японских чипмейкеров Tokyo Electron и Advantest подорожали соответственно на 4,5% и 6,2%, южнокорейского чипмейкера SK Hynix - на 5,5%, поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical - на 3,9% и 3,1%.



Стоимость акций производителя фотооборудования Nikon увеличилась на 6,7%.



Бумаги крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing подешевели на 3,1%.



Цена акций сингапурской инвесткомпании Jardine Matheson Holdings Ltd. рухнула в ходе торгов на 83%, после чего быстро выросла и к закрытию рынка была лишь на 0,5% ниже уровня предыдущей сессии. Падение капитализации, достигавшее в течение сессии $41 млрд., было обусловлено человеческой ошибкой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.









