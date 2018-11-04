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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:34

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  clientage написав:Да, оч. интерестная кредитка у Акцента


КУЙ железо пока горячо (с)
КБ від АБанки лімітований по часу, дивимся уважно п.10 (умови АБанки по цій програмі)

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 404d294472

:)
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:12

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Согласен с коллегой clientage что Монобанка в рейтинге кредиток на 1 месте оказалась случайно, их нужно снять с рейтинга, так как кешбек за кредитные в 1% грязными по двум выбранным категориям - это явно не место лидера!

Сегодня банка, надо признать, проигрывает большинству участников рейтинга :mrgreen:
И кроме удобного приложения, на сегодня, о Моно можно говорить лишь как о дебетном карточном продукте с платежами, переводами в удобном интерфейсе, возможностью открытия депозитов. Такой функционал для дистанционного обслуживания сегодня предоставляют и другие банки, у которых есть и ИБ, и отделения :wink: .

Все чем банка приятно выделялась при запуске проекта (хорошие кешбеки, интересные курсы валют, ставки по депо, и т.д.) уже в прошлом :(
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